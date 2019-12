Extraliga ženy:

Strakonice – Trutnov 76:80 (37: 42). Body: Fadrhonsová 19,Galíčková 16, Jeništová 12, Rosecká 11, Tomšovicová Stiborová 6, Kuncipálová a Petrušková 3.

Extraliga kadetky:

USK – Strakonice 62:66 (37:29). Kadetkám se povedl proti druhému týmu tabulky husarský kousek. Po celý zápas domácí vedli, hosté chvílemi snižovali náskok, ale proti stažení obraně se těžko prosazovali. Tři minuty před koncem však zakončili útoky úspěšnými trojkami a domácí nebyli schopni odpovědět. Výhra je cenná a stejně cenný je výkon týmu. Trojky dala Jánská. Body: Junková 13, Chylíková, Jánská a Žáčková 10, Hauserová 9, Čadková 8, Baloušková 6.

Strakonice – USK 44:53 (17:24). Přes prohru výborný výkon domácích proti druhému týmu extraligy. Velmi dobrá obrana nedovolila hostům bodovat, jen chyběla kapička štěstí ve střelbě za tři body. V obraně kraloval znovu výkon Jánské. Body: Hauserová 9, Jánská a Chylíková 7, Bártů 6, Čadková 4, Baloušková 4, Junková 3, Žáčková 2, Johanesová 1

Liga ml. žačky:

Strakonice – Benešov 123:26 (65:10). Domácí děvčata si s chutí zastřílela. Ve všech směrech předčila své soupeřky. Body: Bernasová 26, Bittnerová 22, Petelová 21, Pešková 16, Holkupová 13, Policarová 11, Trojanová 6, Pavlíčková 4, Viereová a Košáková 2.

Strakonice – Pelhřimov 115:37 (56:17). Body: Bernasová 33 ,Pešková 26, Petelová a Bittnerová 14, Trojanová a Policarová 8. Převaha domácích byla jednoznačná, radost z výhry kazí skutečnost , že tým nepostoupil mezi nejlepší týmy.

NR žáci:

Kaplice – Strakonice 72:56 (31:32). Doslova ospalý výkon podali chlapci v prvním zápase. Tuto skutečnost potvrzuje druhé utkání. Že byli trenéři zklamáni, je logické. Body: Kašpar 23, Prokop 14, Důchodní 7, Chod a Soukup 5,Vondřička 3.

Kaplice – Strakonice 54:75 (48:33). Prokop 24, Kašpar 20, Chod 15, Soukup 6, Vondřička a Maxa 5.

OP ml. mini:

Strakonice d – Tábor h 51:55 (24:20).

Strakonice – Pelhřimov h 56:41 (33:18). Do prvního zápasu nastoupila děvčata váhavě, chyběl pohyb a obrana. V průběhu zápasu se sice dostala do tempa, ale na obrat to již nestačilo. Pochvala pro Žákovou a Veselkovou. Do druhého zápasu jakoby nastoupil jiný tým. Dívky podaly očekávaný výkon, lépe řečeno svůj výkon Dobře bránily, výborný byl přechod do protiútoků. Nejvíc se dařilo Topinkové a Kotrcové. Body celkem: Grossová 23, Kotrcová a Vodvářková 18, Topinková a Malířská 12, Veselková 9, Žáková 8, Pavlíčková a Vondráková 3 , Košáková a Pekárková 2.

Miroslav Vondřička