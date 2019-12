Extraliga žen: Strakonice A – Ostrava 68:63 (27:30). Body: Tomšovicová 15, Petrušková a Galíčková 12, Fadrhonsová 9, Kuncipálová 8, Růžková 5, Stiborová 4, Rosecká 2. Komentář trenéra Petra Martínka na www.strakonicky.denik.cz

Extraliga kadetek: Královo Pole – Strakonice 65:72 (40:41). Velmi dobrý vstup do první části určil charakter zápasu. Domácí do poločasu snížili náskok hostů na jeden bod, ale v další části hosté vedli o sedm bodů a toto vedení udrželi až do konce zápasu. Díky zlepšené hře prohráli jen jednu čtvrtinu! Střelecky se dařilo oporám, Junková si připsala ještě deset doskoků. Body: Junková 15, Čadková 14, Jánská a Chylíková 12, Baloušková a Žáčková 7, Hauserová 3, Johanesová 2. Žabovřesky – Strakonice 62:75 (37:48). Také v neděli děvčata vstoupila do začátku s maximálním úsilím. To jim vyneslo vedení po celou první půli. Ve druhé polovině chvílemi domácí snižovali náskok, ale do vedení je děvčata nepustila díky dobrému výkonu všech hráček. Logicky náskok drželi střelci, ale také jen 13 ztracených míčů nedávalo domácím šanci. V doskakování byly nejlepší Jánská, Žáčková, Johanesová. Kadetky si z Brna přivezly dvě výhry a otevřely naději na splnění cíle v extralize. Body: Junková 20, Baloušková 15, Čadková 13, Jánská 10, Chylíková 9, Žáčková 6, Johanesová 2.

Liga mladší žačky: Nusle – Strakonice 82:56 (48:23). Petelová 19, Bittnerová 14, Bernasová 10, Policarová 8, Kotrčová a Pavlíčková 2, Viererová 1. HB Praha – Strakonice 58:35 (29:20). Bittnerová 15, Petelová 11, Bernasová 5, Policarová 2. Příliš mladších hráček nestačilo na vedoucí tým, i když první poločas byl slibný.

NR žáci: Strakonice – Vysočina 52:71 (24:36). Domácí chlapci hráli doplněni o mladší, a tak daných 50 bodů je může těšit, stejně jako poměrně nadějný první poločas. Body: Kašpar a Chod 12, Prokop a Pikl 10, Maxa 4, Důchodní a Soukup po 2.

OP ženy: Gmünd – Strakonice C 46:72 (24:33). Další výhru si připsala obětavá snaha zkušených hráček, které zdobí týmová hra. Body: Housková 17, Jeništová 15, Kramlová a Tomšovicová 10, Chvostová 9, Reisingerová 6, Sulková 5.

OP ml. mini: Č. Budějovice – Strakonice 54:69 (26:34). Děvčata Strakonic od začátku vedla, dokonce až o 20 bodů. Po zaváhání v obraně domácí snížili, ale výhru si děvčata již zkušeně v tomto věku ohlídala díky zvýšenému úsilí. Pelhřimov – Strakonice 68:29 (37:13). Na pelhřimovské chlapce oslabený tým děvčat nestačil. Přes prohru zaslouží pochvalu celý tým, neboť dostala šanci méně zkušená děvčata. Vynikla opora Grossová a R. Drnková chválila za zlepšení Kotrcovou a za zatím svůj nejlepší výkon Krejčíkovou. Body celkem: Topinková 22, Vodvářková 20, Grossová 18, Krejčíková 10, Malířská 7, Kotrcová 6, Veselková, Matoušková a Žáková 4, Vondráková 1.

Miroslav Vondřička