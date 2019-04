Extraliga juniorky

Strakonice – Ostrava 85:67 (45:30). Vstup do utkání začala se svou odvahou Soukupová a tím určila tempo celého zápasu, ve kterém domácí děvčata pokračovala po celé utkání. Hru násobila touha po vítězství, které bylo klíčem pro udržení extraligy. Dařila se výborná obrana, protiútoky i trojkové pokusy. Ke svým bodům si připsala 14 doskoků Stiborová. Nadšení děvčat i trenérů po skončení zápasu bylo krásnou tečkou za výborným výkonem všech hráček. Body: Brušáková 22, Stiborová 17, Suchanová 14, Soukupová 11, Lukačevičová 9, Votavová 8, Jánská 5.

Strakonice – Trutnov 66:109 (26:52). V nedělním utkání se projevil téměř logický útlum ze sobotní výhry. Na druhé straně Trutnov předvedl výbornou hru a násobil ji úspěšnou střelbou. Naopak domácím se střelba nedařila. Svůj nejlepší výkon v sezoně podala Votavová. Body: Votavová 18, Suchanová 11, Brušáková 10, Sedláčková 6, Soukupová a Stiborová 5, Lukačevičová a Jánská 4, Vadlejchová 3.

Oblastní přebor ženy

Tábor – Strakonice C 48:88 (18:46). Céčko žen potvrdilo titul přeborníka oblasti výraznou výhrou. Potěšením je týmový výkon a touha hrát. Je to třetí tým žen Strakonic, i to je výsledek příkladné činnosti klubu. Body: Housková 22, Reisingerová 19, Tomšovicová 11, Kvasničková a Šindelářová 10, Mlnaříková 7, Divišová 4.

Liga mladších žaček

Litoměřice – Strakonice 49:53 (20:21). Až příliš oslabený tým vybojoval výhru. Vyjádření jedné hráčky, že nepodaly dobrý výkon, je určitě nejobjektivnější hodnocení zápasu. Body: Čadková 31, Žáčková 9, Junková 7, Kotrcová 4, Baláková 2.

Ústí – Strakonice 67:62 (37:33). V nedělním zápase se pokračovalo ve stejném duchu, ale na výhru to tentokrát nestačilo. Přes prohru je tým v horní polovině tabulky a bude startovat na přeboru ČR. Body: Junková 22, Čadková 19, Kotrcová 9, Baláková 7, Žáčková 3, Johanesová 2.

Nadregion žáci

Strakonice – Beroun 55:31 (29:13). Chlapci výhrou upevnili své postavení ve středu tabulky. Počet střelců násobí úspěch, navíc celkové zlepšení. Nad průměr vynikli Kašpar s Prokopem. Body: Kašpar 19, Prokop 15, Maxa 6, Brabenec 5, Chod 4, Novotný a Jelínek 2, Vrba a Vondřička 1

OP nejstarší minidívky

Písek h – Strakonice d 60:33. Písek h – Strakonice d 58:13. Písečtí chlapci byli nad síly našich hráček, které nastoupily ve značně oslabené sestavě. Proto každý dosažený koš byl úspěchem snahy týmu. Body: Bittnerová a Chalupová 12, Petelová 9, Košáková 8, Viererová a Krčálová 2, Holkupová 1.

OP nejmladší minidívky

Písek h – Strakonice A d 61:19. J. Hradec – Strakonice A d 31:62. Proti píseckým chlapcům to měla děvčata těžké, ale s Hradcem se jim podařilo výrazně vyhrát. Počet střelců je dobrým vysvědčením. Body: Kotrcová 17, Malířská 16, Kotrčová 13, Pavlíčková 9, Grossová 7, Baloušková a Vodvářková 6, Petelová 5, Veselková, Topinková a Karolová 2. Strakonice d B – Písek h 50:15. Strakonice d B – Č. Budějovice m 24:40. Budějovičtí chlapci měli převahu ve výšce i rychlosti. Děvčata bojovala s nadšením, jen se jim nedařilo proměňovat šance. Body: Krejčíková 16, Čuřínová 9, Matoušková a Mrázová 8,Velková 6, Polenová 5, Darebná, Mlnaříková, Hatlová a Vodvářková 4, Krejčová 3, Manová 2, Králová 1.

OP nejstarší minihoši

Strakonice – Písek 11:57. Strakonice – Písek 23:60. Body: Pikl 12, Lítoš a Skalický 6, Důchodní a Rezek 5, Honzák 4, Zána a Skalák.

Miroslav Vondřička