Strakonice – Basketbalové týmy Strakonic bojovaly o víkendu o mistrovské body na několika frontách.

Basketbalové týmy BK Strakonice se představily na několika frontách. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Extraliga žen: Slovanka – Strakonice 72:48 (27:30). Výborný start do zápasu, ve 4. minutě vedli hosté 16:4, domácí do poločasu postupně snižovali, ale vedení bylo stále nadějné, i když minimální. Ale ve druhém poločase se nedařilo, to nejlépe dosvědčuje skóre druhé půle 45:18 . Částečné vysvětlení je, že posledních 15 minut se hrálo bez vyfaulované Fadrhonsové, i další opora Petrušková měla 4 chyby a také, že stále chybí Jeništová. Body: Fadrhonsová 13, Petrušková 12, Rosecká 8, Halátková 5, Tomšovicová a Jozová 4, Stiborová 2. Nymburk – Strakonice 85:49. (33:25). Po celkem vyrovnaném prvním poločase se ve druhé půli projevila převaha domácích, která je dána řadou zahraničních hráček. Body: Fadrhonsová 13, Jozová 9, Stiborová 8, Halátková 6, Petrušková a Vadlejchová 4, Lukačevičová 3, Rosecká a Tomšovicová 2.