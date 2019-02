Strakonice – Ostrava 63:73 (26:32). Snaha domácího týmu byla příkladná, ale soupeř byl úspěšnější v boji pod koši. Podkošová hra domácím děvčatům chyběla, a tak byla nucena držet skóre střelbou za tři body. To je na tento věk velmi těžké a navíc ta se až mimořádně nedařila, v první půli dokonce se statistikou 16/1. Druhou půli vylepšila Brušáková (8/4) s Chylíkovou (2/2). Prohra proto byla zklamáním, neboť děvčata i tak dokázala hrát vyrovnaný zápas. Body: Suchanová a Soukupová 15, Brušáková 14, Stiborová 10, Chylíková 6, Jánská 3. Strakonice – Havířov 73:78 (39:37,70:70). Nešťastná i zbytečná prohra přišla až v prodloužení. Utkání začalo trochu ve vlažném tempu z obou stran. Hosté těžili ze sta procent trestné hody a tím si drželi mírný náskok. Ale do poločasu si domácí tým díky snaze v obraně a individuální odvaze v útoku vybojoval jednobodový náskok. Celý druhý poločas jej mírně zvyšoval, ale pro pět chyb odešly klíčové hráčky a tím se soupeř ujal vedení. Díky úsilí celého týmu a šťastnému koši Stiborové v poslední vteřině se podařilo vyrovnat. V nastavení chyběly opory i štěstí. Body: Suchanová 22, Jánská 13, Soukupová 11,Brušáková 10, Stiborová 9, Vadlejchová 4, Lukačevičová 3.



Extraliga starší žačky

Strakonice – Litoměřice 82:40 (46:17). První koš sice dali hosté, ale jejich vedení trvalo půl minuty. V dalším průběhu domácí děvčata přehrávala své soupeře ve všech směrech. Byla lepší v obraně, tím se dařily protiútoky. Dařily se i trojkové pokusy. I proto mohl dát trenér Johanes příležitost ke hře mladším hráčkám. Nejúspěšnějšími hráčkami byly Junková, Hauserová, Čadková a Žáčková. Body: Junková 24, Žáčková 21, Čadková 16, Hauserová 14, Kotrcová 4 , Bernasová 2, Pešková 1. Strakonice – Ústí 87:45 (47:25). Výrazná výhra domácích potvrdila postavení v horní polovině tabulky. Zbraně domácích byly bojovnost, obrana, protiútoky i odvaha v individuálních akcích a lepší technika. K tradičním střelcům se přidala Kotrcová. V bojovnosti vynikla navíc Čadková. Body: Čadková 23, Žáčková 16, Junková 11, Kotrcová a Hauserová 10, Bernasová 8, Johanesová 6.



Oblastní přebor starších mini

Strakonice d – Pelhřimov h 37:60 (22:27). Zápas se rozhodl až ve druhé půli hlavně díky fyzické převaze vyšších soupeřů. Body: Pešková 12, Chalupová 9, Bernasová 7, Policarová 6, Petelová 2 , Bittnerová 1. Strakonice d – Písek 17:81. Druhé utkání bylo ještě víc nad síly děvčat. Body: Bittnerová 6, Chalupová, Viererová, Policarová, Pavlíčková a Malířská 2, Košáková 1.



Oblastní přebor nejmladších mini

Strakonice A d – Písek B h 40:54 (26:25). Strakonice A d – Písek B h 45:75 (14:30). V obou zápasech byla děvčata i přes prohry velmi úspěšná. Ukázala dobré protiútoky a kolektivní hru. Potěšily i hráčky, které hrály své první utkání. Body: Vodvářková 20, Pavlíčková 15, Kotrčová 13, Košáková, Malířská a Grossová 7, Topinková a Karolová 4, Veselková, Žáková, Zemanová a Kotrcová 2.



Písek C h – Strakonice B d 34:22 (14:10). Č. Budějovice h – Strakonice B d 74:14 (32:7). Začínající dívky hrály s nadšením, mohly pochválit tým mladé trenérky.



Body celkem: Čuřínová 12, Polenová 6, Hatlová, Pekárková, Velková po 4, Mrázová, Vondráková a Zoubková po 2.

Nadregion junioři



Strakonice – Sokolov 43:65 (18:31). Přes prohru s druhým týmem je domácí celek v soutěži ve středu tabulky. Body: Bednář 10, Vyorálek a Hess 8, Hornát 7, Čadek a Limpouch po 4, Šulák 2.



Nadregion žáci

Strakonice – Benešov 59:48 (32:21). Chlapci se mohli radovat z vybojované výhry, ke které nakročili od začátku zápasu. Strakonice – Tábor 34:94 (23:48). Hosté byli nad síly domácích, byli herně vyspělejší a navíc měli výraznou fyzickou převahu.



Body celkem: Kašpar 19, Důchodní a Brabenec 18, Jelínek a Prokop 17, Vondřička 3, Kozlík 2, Novotný 1.



Oblastní přebor starší minihoši

Tygři Č. Budějovice – Strakonice 28:59 (12:24). BSK Č. Budějovice – Strakonice 116:8 (64:10). Jedna výhra pro začínající tým je povzbuzením. Body celkem: Skalický 27, M. Důchodní 10, Pikl 11, Rezek 9, Honzák 8, Skalák 6, Zána 4, Čarek 2.



Miroslav Vondřička