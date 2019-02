Strakonice – Basketbalové celky BK Strakonice se o víkendu představily na několika republikových frontách.

Extraliga ženy:

Ostrava – Strakonice 77:59 (38:21).

Body Strakonic: Rosecká 23, Tomšovicová 16, Fadrhonsová 10, Lukačevičová 2, Stiborová a Halátková 1. Strakonice – Žabovřesky 60:94 (40:41). Do zápasu nastoupili hosté s vědomím své převahy, která je dána zkušenějšími zahraničními hráčkami a postavili do první půle také český tým. Naše děvčata prokázala svou kvalitu, neboť dokázala hrát v prvním poločase naprosto vyrovnané utkání. Tahounem týmu byl tradičně dříč Tomšovicová, byla také nejlepší v doskakování (9 doskoků). O výšce porážky rozhodla i neúčast Petruškové a navíc závěr se hrál bez podkošové Halátkové a Stiborové. Body: Fadrhonsová 15, Rosecká 13, Tomšovicová 12, Stiborová 6, Brušáková a Halátková 4, Vadlejchová a Jozová 3.



II. liga ženy:

Litoměřice – Strakonice B 47:71.

Výhra zajistila druhé místo a tím postup mezi nejlepších osm týmů z obou skupin z druhé ligy. Body: Maršíková, K. Kuncipálová a H. Kuncipálová 13, Paroubková a Malá 9, Fialová 7, Svobodová 5, Fauová 2. Chomutov – Strakonice B 69:56 (33:21). Na půdě vedoucího celku nastoupil tým Strakonic oslaben o Fialovou a S. Svobodovou. Unikátní rekord se podařil H. Kuncipálové, která dala všech svých 15 bodů jen z trestných hodů, navíc ze 16 pokusů!!! To je zcela mimořádná statistika. Body: K. Kuncipálová 17, H. Kuncipálová 15, Malá 10, Svobodová 8, Paroubková 5, Drnková 1.



Oblastní přebor ženy:

Strakonice C – Tábor 57:25 (31:10).

Očekávaná výhra se rodila od začátku zápasu. Výhra potvrdila stálou kvalitu našich nestárnoucích maminek.

Body: Housková 22, Reisingerová a Šindelářová 10, Brücklerová a Tomšovicová 6, Chvostová a Pokorná 2.