Strakonice – Basketbalové celky BK Strakonice měly o víkendu pod koši opět pořádně napilno. S většinou výsledků a výkonů mohou být trenéři a trenérky spokojeni.

Extraliga žen: USK Praha – Strakonice 127:40 (72:24). Rekordní prohra proti špičkovému evropskému týmu s řadou cizinek a repre hráček se mohla očekávat. Navíc hosté hrají stále oslabeni o oporu Jeništovou a ještě polovina týmu hrála druhý zápas během šesti hodin. Proto také v poslední části dali hosté jen 4 body.



Body: Halátková 11, Petrušková 10 , Fadrhonsová 9, Tomšovicová 5, Jozová 3 , Stiborová 2.



Extraliga juniorky: Strakonice – Trutnov 72:60 (31:33). Domácí tým svou výhrou posílil naději do závěrečných zápasů v nadstavbové části extraligy. Prohrál první poločas, ale díky doslovné dřině v obraně dokázal vyhrát. Aktivita v obraně byla příkladná. Pomohla zlepšená střelecká úspěšnost Suchanové, překvapila Jánská.



Body: Suchanová 15, Stiborová 14, Brušáková 13, Jánská 10, Soukupová 7, Votavová 5, Vadlejchová 4, Baloušková a Lukačevičová 2,



Strakonice – Hradec Králové 40:78 (24:39). Hostující tým hrál již tradičně velmi rychlý basketbal. Domácí děvčata se snažila s touto hrou vyrovnat a to se jim, až na výjimky, celkem dařilo. Jen na rychlé protiútoky nedokázala zareagovat a to rozhodlo o výsledku, neboť jinak postupné útoky hostů dokázala velmi dobře bránit díky kolektivní snaze. V poslední části se projevila také únava.



Body: Suchanová 17, Brušáková 13, Soukupová 5, Lukačevičová 4, Stiborová 1.



Liga starší žačky: Strakonice – Žabovřesky 61:54 (41:23). Velmi cennou výhru si domácí tým vybojoval díky převaze od začátku zápasu. Jen závěr naopak patřil zcela hostům, neboť postupně snižovali dvacetibodový náskok domácích. K obavám o výsledek přispěla také neúspěšná střelba TH (8/2). K náskoku v první půli výrazně pomohly trojky Chocholaté, tři úspěšné zásahy ze čtyř pokusů.



Body: Junková a Chocholatá 14, Čadková 13, Hauserová 12, Johanesová 5, Žáčková 2.



Strakonice – KP Brno 57:79 (23:48). Hosté těžili především z celkově rychlejší hry. Navíc se domácím děvčatům nedařilo proměňovat podkošové šance.



Body: Junková 15, Žáčková 13, Čadková 12, Chocholatá 6, Baláková 5 , Johanesová 4, Kotrcová 2.



OP nejstarší minidívky – o postup na přebor ČR: Strakonice – Pelhřimov 109:22 (60:8). Od začátku zápasu se hrálo pod taktovkou domácích. Ve všech směrech jednoznačná převaha přinesla rekordní výhru.



Body: Pešková 20, Chalupová 18, Petelová 13, Holkupová 13, Bittnerová, Košáková a Bernasová 10, Policarová 6, Rozhonová 2.



Pelhřimov – Strakonice 32:103. I na hřišti soupeřek dala děvčata sto bodů, tím potvrdila jednoznačnou převahu v oblasti.



Body: Chalupová 24, Pešková 19, Policarová 16, Holkupová, Petelová 10, Bittnerová a Košáková 8, Viererová 6, Rozhonová 4, Stejskalová a Kovarovičová 2.



OP nejmladší mini: Písek h – Strakonice A 68:15. Pelhřimov h – Strakonice A 34:56. Tradiční prohra s píseckými chlapci, ale po dobrém výkonu, který potvrdila výhra nad Pelhřimovem. Pochvalu zaslouží celý tým.



Body celkem: Pavlíčková 19, Grossová 12, Topinková 10, Baloušková 8, Malířská 6, Veselková 4, Kotrčová a Žáková 3, Karolová, Kotrcová a Hrubá 2.



OP nejmladší mini: Strakonice B – Písek h 38:12. Strakonice B – Písek h 32:12. V zápasech nastoupilo 15 děvčat, to je první úspěch. Vynikla Zemanová, Holínová a Petelová , zlepšení prokázala Králová.



Body: Zemanová 17, Petelová 14, Darebná 10, Čuřínová 6, Holínová 5, Mrázová, Polenová, Teleagová 4, Králová, Velková 2, Hatlová 1.



Nadregion junioři: Strakonice – Most 57:77 (29:37). Hosté byli zkušenější. Výborný výkon podal nejlepší střelec Bednář. Domácím chyběly jednoduché koše z protiútoků a také pohyb bez míče.



Body: Bednář 21, Čadek 10, Pešek 7, Hess 6, Vyorálek, Palivec, Jungwirth, 4, Limpouch 1.



OP žáci: Strakonice – Kaplice 79:32. Kaplice – Strakonice 37:89. Dvě výhry prokázaly postupné zlepšování všech hráčů. Vysoké výhry daly šanci zapojit i mladší hráče.



Body celkem: Prokop 40, Kašpar 26, Vondřička 23, Jelínek 20, Maxa 15, Brabenec, Důchodní a Chod 14, Vrba a Soukup.



Miroslav Vondřička