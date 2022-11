Strakonice – USK 44:119 (26:55)

Body – L. Vydrová 9, Horsáková a Lišková 6. Junková ,Soukupová a Matasová 5, Jánská 4, Hauserová a Březinová 2. Doskočené míče Horsáková a Junková 5. Proti evropskému týmu logicky nebyla šance.

Extraliga juniorky

Ústí – Strakonice 50:61 (23:33)

Body – Junková 25, Hauerová 21, Bernasová 9, Půroková 3, Čadková 2, Pešková 1. Doskočené míče – Junková 15, Čadková 10, Hauserová a Pešková 9. Výrazný podíl na výhře měly doskakující hráčky.

Chomutov – Strakonice 82:55 (44:22)

Body – Hauserová 23, Junková a Bernasová 12, Půroková 4, Čížková a Davidová 2. Doskočené míče: Bernasová 12.Tým hostů hrál proti vedoucímu v oslabené sestavě.

Liga starší žačky

Tygři Praha – Strakonice 68:72 (31:38)

Velmi důležitá výhra, která otvírá cestu k postupu, proto tým zaslouží pochvalu za bojovnost. Body – Kotrcová a Pavlíčková 15, Košáková 12, Kotrčová 10, Grossová 9, Veselková 4, K. Malířská 3, T. Malířská a Karolová 2.

OP mini – 13

Strakonice d – Č. Budějovice d 73:5 (32:1)

Strakonice d – Blatná d 120:8 (60:0)

V obou zápasech měla domácí děvčata výraznou převahu. Proto trenérka Karolová zařadila mladší a méně zkušené hráčky. Ale ani ty nezklamaly.Body – Gábiková a Mrázová 32, Petelová 22, Holínová 18, Zemanová a Mašková 16, Hátlová 14, Seidlová a Gornická 10, Reiterová a Kopecká 6, Čapková 6, Koubová 4, Brabcová 2.

NR nejmladší minidívky

Tygři Praha – Strakonice 28:40

Vstup do zápasu se nevydařil, ale do poločasu se podařilo skóre otočit ve prospěch hostů. Podíl na obratu měla klidná hra Martiny Křivancové. Ve druhé bylo skóre vyrovnané, ale díky obraně Lucky Křivancové, která ubránila nejlepší střelkyni soupeře, navíc přidala body, a tak děvčata hostů se mohla radovat z výhry.

Plzeň – Strakonice 22:48

Domácí tým byl tradičně vyšší, ale díky Bálkové hosté tuto převahu likvidovali. V první části pomohla hostům rychlost Taschnerové. V obou zápasech byla klíčovou hráčkou Viererová díky bodům, přihrávkám i návratu do obrany. Trenérka R. Drnková chválila celý tým za kolektivní hru a společnou snahu.

Body celkem – Bálková 20, Taschnerová 14, Viererová a Křivancová 12, Bláhovcová 10, Zelenková a Valíčková 6, Šlapáková a Šefčíková 4.

NR junioři

Benešov – Strakonice 59:91 (30:49)

I přes řadu nespokojeností (slova trenérů) ve hře i v tréninku si hosté přivezli vysokou výhru. Body – Douda 22, Stuchlík 20, Vondřička a Beran 13, Kašpar 10, Chod 8, Pikl 5.

NR žáci

Je překvapivé, že v prohraném zápase podali hosté lepší výkon než při vysoké výhře. Dopustili se řady chyb, z důvodu své tréninkové neodpovědnosti, a za své zlepšení si zaslouží pochvalu jen Zmrhal. A tak zatím je spokojenost jen s tím, že hrají.

Mariánské Lázně – Strakonice 58:32 (32:19)

Body – Lítoš a Pikl 9, Zmrhal 4, Skalický, Mirwald, Hlaváč a Danay 2, Lopatka a Adam 1.

Bor – Strakonice 38:97 (15:51)

Body – Lítoš 43, Skalický 16, Kučera 11, Hlaváč 9, Zmrhal 8, Bílek 5, Danay 2, Jedlička 1.

Autor: Miroslav Vondřička