/FOTOGALERIE/ O víkendu zasáhla do soutěží vodních pólistů družstva Fezka Strakonice Asten Johnson mladších žáků a žen. Vesměs úspěšně.

Strakoničtí hostili ligový turnaj mladších žáků ve vodním pólu. | Foto: Jan Škrle

Ženy na další dvojzápas odjely do Hradce Králové, kde se utkaly v současné době se čtvrtým družstvem soutěže. Děvčata opět potvrdila svojí dominantní pozici v České lize. Do Hradce Králové jsme odjeli se značně omlazeným týmem. Chybělo několik hráček základního kádru, které nahradily mladé hráčky z týmu starších žákyň. Jmenovitě Alžběta Holá, Adriana Voláková a Simona Grecová. Děvčata mě mile překvapila svou bojovností a dařilo se jim i střelecky. Do budoucna se z nich určitě stanou platné hráčky ženského týmu Strakonic.

Střelecky se nejlépe dařilo Rozálii Fügnerové, která dala 8 gólů. Po tomto kole jsou naše děvčata na prvních třech příčkách tabulky střelců I. ligy žen. Josefína Holá dala celkem 41 gólů, Karolína Hlavatá 30 a Rozálie Fügnerová 27.

Za čtrnáct dní nás čeká další kolo ligy ve Strakonicích. Ten samý víkend proběhne i soustředění, na které dorazí národní tým Anglie. V rámci přípravy na finálový turnaj Dunajské ligy, který se uskuteční 12. - 15. dubna v Bělehradě, s Angličankami sehrajeme šest zápasů.

Fezko Strakonice Asten Johnson - Slávia Hradec Králové 16:2 /4:2; 3:0; 5:0; 4:0/. Branky Strakonic: 5 – Holá Josefína, 4 – Fügnerová Rozálie, 2 – Holá Alžběta, 1 – Voláková Adriana, Drnková Iva, Bártíková Eliška, Švihovcová Aneta, Chládková Denisa.

Fezko Strakonice Asten Johnson - Slávia Hradec Králové 15:6 /5:1; 3:2; 3:1; 4:2/. Branky Strakonic: 4 – Drnková Iva, Fügnerová Rozálie, 3 – Švihovcová Aneta, 2 – Javůrková Karolína, 1 – Holá Josefína, Chládková Denisa.

Aktuální tabulka:

1. Fezko Strakonice AJ 10 10 0 0 0 0 187 : 46 30

2. KVS Plzeň 10 5 0 0 0 5 66 : 110 15

3. UKVP STEPP Praha 10 4 0 0 0 6 86 : 130

4. Slávia Hradec Králové 10 1 0 0 0 9 63 : 116 3

O víkendu se ve Strakonicích uskutečnil druhý turnaj 1. ligy mladších žáků. Družstvo Strakonic využilo domácího prostředí a až na poslední zápas předvedlo pěknou kolektivní hru s bojem o každý míč. Dařilo se v obranné částí, vedlo se i při střelbě. I u mladších hráčů se začíná projevovat samostatné myšlení a aktivní přístup při tvorbě hry. V poslední utkání se však nedařila souhra a po špatném vstupu do utkání a po probuzení ve druhé části zápasu stačili domácí hráči pouze vyrovnat a uhrát remizu.

Fezko Strakonice Asten Johnson - SK Slávia Praha 11:5 /4:0; 2:2; 2:2; 3:1/. Branky Strakonic: 5 – Bensch Timon Oliver, 2 – Bensch Tobin Oliver, Koubová Lucie, 1 – Váchalová Viktorie, Vavruška Štěpán.

Fezko Strakonice Asten Johnson - SK Děčín 12:5 /3:1; 4:0; 4:0; 1:4/. Branky: 4 – Bensch Tobin Oliver, 3 – Bensch Timon Oliver, 2 – Váchalová Viktorie, Krejčí Jakub, 1 – Koubová Lucie.

Fezko Strakonice Asten Johnson - KVP Přerov 12:5 /2:1; 3:2; 1:0; 6:2/. Branky: 5 – Bensch Tobin Oliver, 4 – Koubová Lucie, 3 – Bensch Timon Oliver.

Fezko Strakonice Asten Johnson - UKVP STEPP Praha 4:4 /0:0; 0:3; 2:1; 2:0/. Branky: 2 – Bensch Timon Oliver, Koubová Lucie.

Ostatní výsledky: UKVP STEPP Praha – SK Děčín 13:7, SK Slávia Praha – KVP Přerov 9:8, KVP Přerov – UKVP STEPP Praha 10:8, UKVP STEPP Praha – SK Slavia Praha 12:2, KVP Přerov – SK Děčín 11:9, SK Slávia Praha – SK Děčín 2:8.

Tabulka soutěže po 2. turnaji:

1. Fezko Strakonice AJ 8 5 0 3 0 0 85 : 45 18

2. UKVP STEPP Praha 8 5 0 1 0 2 59 : 50 16

3. KVP Přerov 8 4 0 1 0 3 67 : 58 13

4. SK Děčín 8 2 0 0 0 6 55 : 69 6

5. SK Slávia Praha 8 1 0 1 0 6 42 : 85 4

Autor: Jiří Volák