„Zařazení do projektu České unie sportu je pro nás velice důležité, můžeme závod zatraktivnit třeba zajímavými upomínkovými triky a podobně,“ uvedl ke spolupráci s ČUS ředitel závodu Václav Vondra.

Závod ve Strakonicích je vždy velice silně obsazený oddíly napříč celou republikou, tentokrát však množství závodníků předčilo všechna očekávání. „Letos je to rekordní účast a máme kolem čtyř set závodníků. V sobotu i neděli čtyři stovky startů a každá posádka jede dvě jízdy, takže osm stovek startů za den. Jede se od nejmenších dětí až po veterány, navzájem si všichni fandí a hecují se,“ pochválil atmosféru ředitel závodu.

Výhodou trati v Podskalí je, že je od startu vidět až do cíle a všichni mohu sledovat své soupeře v jednotlivých brankách. „Takové tratě, kde je vidět všechny branky od startu do cíle, mají závodníci rádi. Navíc je zde výborné zázemí, proto sem tolik závodníků rádo jezdí,“ pochvaloval si Václav Vondra a doplnil: „Dík patří všem kolem závodu. Například rozhodčí musejí závod hlídat od rána od devíti do šesti do večera. Na startu a v cíli máme své rozhodčí, brankové dělají proškolení rozhodčí z jednotlivých klubů, které sem vysílají své závodníky. Celý den zabere i stavba tratě, takže se do organizace zapojuje každý, kdo alespoň na chvíli může. Jsme rádi, že se u nás všem závodníkům líbí a rádi se sem vracejí.“