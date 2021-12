Bodovaly a hrály: Kotrcová Karolína 15, Košáková Eliška 8, Kotrčová Linda a Pavlíčková Karolína 7, Topinková Natálie 4, Karoĺová Michaela, Grossová Karolína, Malířská Tereza, Malířšká Kateřina, Žáková Alena 2, Veselková Lucie, Vodvářková Kristýna.

Strakonické žačky přijely do lázeňského města s velikou motivací oplatit Karlovarským porážku z úvodního utkání ve Strakonicích. Povedeným vstupem do zápasu si hráčky od Otavy vybudovaly již v úvodní čtvrtině dostatečný bodový náskok, který soustředěným výkonem udržovaly po celý první poločas. Po změně stran varské žačky vyrukovaly s velice agresivní obranou, která naše hráčky zaskočila a na chvíli je tím dokázala vyvést z rytmu. V závěrečné čtvrtině si strakonické basketbalistky již toto cenné vítězství nenechaly sebrat. Obrovskou pochvalu zaslouží celý tým za to, jak k tomuto utkání přistoupil. Tahouny, nejen bodovými, se v tomto zápase staly Karolína Kotrcová a Eliška Košáková. Poděkování si také zaslouží všichni rodiče, kteří s námi společně vyrazili na takovou dalekou cestu, jejich hlasité povzbuzování dodávalo hráčkám potřebnou energii. Jste skvělí.

Plzeň - BK Strakonice 36:113 (16:56)

Bodovaly: Kotrcová Karolína, Vodvářková Kristýna, Topinková Natálie 16, Kotrčová Linda 14, Pavlíčková Karolína 11, Košáková Eliška 10, Grossová Karolína 8, Karoľová Michaela, Žáková Alena 6, Malířská Tereza, Malířská Kateřina 4, Veselková Lucie 2.

Závěrečné utkání základní části žákovské ligy mladších žaček čekalo naše děvčata na půdě plzeňského týmu během nedělního dopoledne. Již od úvodního rozskoku bylo patrné postavení v tabulce a hráčky od Otavy byly ve všech herních činnostech výrazně lepší a přesnější. Pochvalu za vzorný přístup po celé utkání, i když rozdíl ve skóre již byl značný, zaslouží všechna děvčata. Hrál se týmový basketbal, o čem svědčí střelecká listina. Stý bod již poněkolikáté v sezoně vsítila Tereza Malířská, asi jsou řízky od Malířských prostě nejlepší.

Autor: Jakub Mužík