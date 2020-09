BK Sojky Pelhřimov - BK Strakonice 29:75 (16:39). Úžasný vstup do prvního zápasu letošní sezóny předvedly strakonické starší minižačky. Na domácí kluky nebojácně vlétly jako uragán. Nátlková obrana se zdvojováním přinesla ve hře pelhřimovských chlapcům chaos a značné rozpaky. Po úvodních čtyřech minutách hry svítilo na tabuli skóre 0:15! V dalším průběhu střetnutí hráčky od Otavy nepolevily a nadále zvyšovaly bodový rozdíl. Konečné skóre utkání 29:75 nás velmi potěšilo. Děvčata si ověřila, že velké tréninkové nasazení, jejich píle a chuť neustále na sobě pracovat, přináší kýžené ovoce.

BK Strakonice - BK Jindřichův Hradec 73:48 (33:23). Druhé utkání hrané jen krátkou chvíli po skončení předchozího střetnutí již nebylo tolik povedené. Jindřichoradečtí kluci přijeli pouze s osmi hráči a možná i tento fakt přispěl k ukolébání strakonických minižaček. Další z faktorů, proč se holkám nepodařilo navázat na skvělý první zápas, může být náročnost ranního vstávání a téměř dvouhodinová cesta do Pelhřimova. Každopádně se do hry našich hráček vloudila nervozita, nepřesnost a nedůslednost. Krásné útočné kombinace bohužel střídaly obranné nepřesnosti, a tak se kluci stále drželi na dostřel. Početný zástup rodičů a podporovatelů, který s našimi děvčaty vážily tuto dalekou cestu, byl v napětí až do poslední čtvrtiny, ve které dokázaly hráčky od Otavy zlomit jindřichohradecký odpor.

Pochvalu za bojovnost a nasazení zaslouží všechny hráčky. Úvodní utkání nám ukázalo cestu, kterou bychom se v průběhu letošní sezóny chtěli ubírat.

Bodovaly a hrály: Košáková Eliška 24, Vodvářková Kristýna 22, Kotrčová Linda a Pavlíčková Karolína 21, Malířská Tereza 18, Grossová Karolína a Kotrcová Karolína 15, Karolová Michaela a Malířská Kateřina 4, Topinková Natálie a Krejčíková Viktorie 2, Žáková Alena 0.

Radek Mužík