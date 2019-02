Strakonice – Most 21:12 (11:3). Vávrová 6 (2), Kadlecová 5, Plojharová 3, Kordíková, Andrlíková, Hanzelínová 2, Soukupová 1.

Písek B – Strakonice 16:21 (9:9). Vávrová 5 (2), Kadlecová 5, Korcová, Plojharová 3, Soukupová 2, Kordíková, Andrlíková, Hanzelínová 1.

Litovel – Strakonice 9:19 (3:8). Kordíková, Šulcová 4 (1), Soukupová, Hanzelínová 3, Andrlíková 2 (1), Korcová 2, Kadlecová 1.

Strakonice – Kunovice 20:8 (11:1). Kadlecová 9, Vávrová 3 (1), Plojharová 3, Kordíková 2, Korcová, Šulcová, Soukupová 1.



„Největší obavy jsme měli z utkání s Mostem, který byl před turnajem papírově nejsilnější a navíc jsme s ním hráli hned na úvod. Ale holky obrovskou touhou po vítězství zápas zvládly. Brzy vedly o čtyři góly a soupeře k ničemu nepustily, přehrávaly ho. Velmi mě však překvapil Písek B, zaznamenal posun. Tomu jsme po vyrovnané první půli odskočili až v té druhé. Následoval duel s nejslabším týmem, Litovlí. V něm dostaly prostor všechny hráčky z lavičky a naopak do něj nezasáhly hlavní opory. A na závěr jsme deklasovali Kunovice, které nekladly větší odpor. Družstvu chci poděkovat především za bojovnost a to, jak se dokáže semknout,“ komentoval turnaj strakonický trenér Miroslav Vávra.



Druhou polovinu soutěže začnou Strakonice čtvrtým turnajem v Ústí nad Labem v sobotu 9. března. Zde narazí na domácí Spartak, Ivančice, HC Háje a Jindřichův Hradec.



Jan Škrle