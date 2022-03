Do kempu byly zařazeny i díky svým skvělým střeleckým schopnostem, když jsou v současné době nejlepšími kanonýrkami druhé ligy žen. Reprezentační sraz končí 7. března a v rámci něho se házenkářky účastní i mezinárodního turnaje v Rumunsku. Vrcholem sezony by pro děvčata měl být start na Mistrovství světa kategorie U18. To se koná na začátku srpna v Gruzii.

Autor: Jan Škrle