Strakonice - První Velké finále Středoškolské basketbalové ligy prohrály Jihočešky 52:71.

Rozdílem 19 bodů podlehl basketbalový tým dívek strakonického gymnázia v pondělí 18. června v prvním utkání finále Středoškolské basketbalové ligy.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno na jihu Čech vyhrálo 71:52 (34:25). Odveta se hraje ve středu v Brně.

Strakonice celý zápas dotahovaly náskok soupeřek, už v první části byl rozdíl pět bodů. Brňanky se snáze prosazovaly a vycházela jim i střelba z dálky. Což rozhodlo. Navíc jejich obrana hrála důrazně. Po druhé části vedly o devět bodů.

Domácí hráčky se však nevzdaly a ve 26. minutě se přiblížily na tři body (39:42). Jenže potom začaly opět úřadovat Moravanky a ve 28. minutě už vedly o deset bodů (39:49). Náskok si hlídaly až do samého konce a ještě jej navýšily. Celkově působily jako vyhranější, vyzrálejší a kompaktnější družstvo.

Komentář trenéra Strakonic Milana Jandy: „Rozdíl ve skóre zhruba odpovídá výkonnosti obou týmů. U nás to bylo o úzkém počtu hráček, na konci každé čtvrtiny nám docházely síly a Brno v těchto fázích zápasu získávalo potřebné body. Z hlediska průběhu bych byl spokojený, kdyby se rozdíl pohyboval kolem deseti bodů, to bylo naše maximum. Ve druhé půli nám však nepadly některé koše z dobrých pozic a dostali jsme několik laciných košů. Ty už pramenily z toho, že holky ztratily v závěru motivaci bojovat. V odvetě bych byl rád, kdybychom podali alespoň takový výkon, jako nyní. V Brně to pro nás bude o hodně těžší. Moravanky dobře bránily naše klíčové hráčky, byl to nejkvalitnější soupeř."

Utkání mělo skvělou kulisu, v hledišti ho sledovalo přes šest set diváků z řad studentů.

Fakta

Velké finále – 1. zápas: Gymnázium Strakonice – Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno 52:71 (17:22, 25:34, 45:53). Body: Jozová 17, K. Kuncipálová 13, Paroubková 8, Nováková 6, Svobodová 4, H. Kuncipálová, Fialová 2 – Křivánková 20, Vacková 16, Hošková 15, Beránková 8, Brhelová, Mainclová 5, Lančová 2. Rozhodčí: Galajda, Hošek. Fauly: 21:12. Trestné hody: 6/3:18/12. Trojky: 19/3:15/7. Diváků: 650.