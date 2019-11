I po devátém zápase RENOMIA ŽBL jsou basketbalistky Strakonic bez výhry. Poslední tým tabulky v předehrávce devátého kola nestačil na lídra tabulky USK Praha a ztrácí dvě výhry na Slovanku a Trutnov.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha předaly o poločasové přestávce šek na 20 tisích korun do sbírky, do které Strakoničtí celý listopad dávají finance ve prospěch nemocných dvojčátek Karolínky a Rozárky. | Foto: Petr Pučelík

BK Strakonice Chance U19 - ZVVZ USK Praha 45:140 /15:40, 10:32, 11:36, 9:32/. Souboj prvního s posledním celkem tabulky měl jeden hlavní motiv. Byl to první zápas reprezentační křídelnice Veroniky Voráčkové po návratu ze studijního pobytu v USA v dresu USK Praha a shodou okolností vyšel do Strakonic. Tedy na místo, kde svou ligovou kariéru dvacetiletá basketbalistka začínala. Voráčková do prvního ligového zápasu této sezóny naskočila z lavičky poprvé po pěti minutách hry a okamžitě trojkou zvýšila na 23:7 a potvrdila silný vstup Pražanek do zápasu, které zvládly za první desetiminutovku nakonec nasázet čtyřicet bodů.