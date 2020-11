„Po přerušení a zastavení soutěží všichni sportovci s napětím sledovali, jak dlouho bude pauza trvat. Určitě máme radost, že jsme se již mohli vrátit do naší domácí arény k pravidelným tréninkům. Situace z hlediska koronavirové pandemie je i teď stále nestabilní. S udělením výjimky plynou i jistá zejména hygienická pravidla pro všechny hráčky i realizační týmy. Věřím, že přijatá opatření přispějí k postupnému návratu do normálního života. V tomto týdnu jsme prostřednictvím ČBF obdrželi i výjimku na návrat do basketbalových bojů,“ kvituje současnou situaci trenér strakonických basketbalistek Petr Martínek.

Vynucená pauza byla pro strakonické basketbalistky ještě o něco složitější, co se týče zdravotní situace. „Po návratu z Ostravy se v našem družstvu objevil Covid 19. Všichni, co absolvovali utkání, tak putovali na test a později také do desetidenní karantény. Ke společnému tréninku ve venkovních prostorách jsme se tak mohli vrátit až v poslední říjnové dekádě. I přesto, že se hráčky pilně připravovaly dle individuálních plánů, jsme zčásti ztratili fyzický fond a došlo i ke snížení kvality basketbalových dovedností. Zejména to zasáhlo střelecký potenciál a souhru v kombinačních schématech. Všechny tyto věci teď zkoušíme co nejrychleji vrátit zpět,“ vrací se o pár týdnů dozadu trenér.

Hráčky se musely až do 5. listopadu připravovat individuálně. Své úkoly však plnily na sto procent. „Hráčky mě i zbytek realizační týmu potěšily, neboť plnily individuální plány a dokázaly se kvalitně udržovat zejména v kondičních a silových dovednostech. Byla na nich vidět chuť a na druhé straně i radost, že se zase po nějaké době mohou vrátit mezi blízké kamarádky a k basketbalu. Basket nám všem moc chyběl a jsme rádi, že jsme opět zpět,“ doplnil Petr Martínek.

V současné době jsou již všechny hráčky v plném tréninkovém zápřahu. „Od čtvrtka 5. listopadu se připravujeme 4-5 krát týdně v tréninkových jednotkách trvajících zhruba 120 minut. Zaměřujeme se na komplexní program. Musíme se co nejdříve vrátit nejen do fyzické, basketbalové, ale i psychické pohody. Ve dnech volna hráčky využívají i individuální plány. Před zápasem se Žabinami se již zaměřujeme i na hru pět na pět a věnujeme se i kombinační souhře,“ doplnil k aktuálnímu programu trenér.

Hráčky i realizační tým nyní čeká řada opatření. „Těch opatření je dost. Nejdůležitějším je testování. Před každým utkáním musí hráčky i realizační tým absolvovat PCR – test s platností 48 hodin. Na utkání může být přítomno v hale celkem 100 osob. Hráčky, realizační týmy i rozhodčí, kteří prošli testem s negativním výsledkem, jsou uvnitř v hale bez roušky. Ostatní osoby od stolku a ti, kteří zajišťují videozáznam či fotografie, musí být po celou dobu trvání utkání s rouškou. Samostatnou kapitolou jsou dezinfekce rukou, prostor, míčů i společných šaten a podobně,“ přiblížil některá opatření Petr Martínek a doplnil k možné kompenzaci finanční náročnosti těchto opatření: „V minulém týdnu měl být spuštěn program COVID – SPORT II. Po prostudování podmínek bude předseda Jiří Johanes zpracovávat tento dotační program. Část financí na testování získáme i z prostředků ČBF a AŽBLK. Věřím, že všechny peníze určené na testování pořídíme z nějakých jiných zdrojů.“

Nucená pauza musela zákonitě nabourat rozpis soutěže a bude se hrát častěji. Pro hráčky to tak může být náročnější. „Z mého pohledu je přístup i účast hráček zařazených do extraligového kádru v letošní sezoně i přes nucenou pauzu v tréninkových jednotkách nejlépe hodnocený za posledních pár sezon. Holky musím pochválit, neboť i přes své studijní povinnosti pravidelně docházejí nebo dojíždějí do Strakonic. Myslím si, že až za nějaký čas pozitivně zhodnotíme vzrůstající výkony těchto mladých a nadějných děvčat na hřišti. Doufám, že se nám podaří hráčky udržet pohromadě delší čas než jednu basketbalovou sezonu. V dalším vývoji budeme jistě sehranější,“ chválí své svěřenkyně trenér Petr Martínek a pokračuje: „Program utkání středa – sobota nebo sobota nám budou zcela vyhovovat. Začínáme nyní v Brně. Poté hrajeme ve středu 25. listopadu doma a přivítáme Levhartice Chomutov. Týden zakončíme v sobotu 28. listopadu v Hradci Králové. Chybí nám z pauzy pouze dohrávka se Slovankou Mladá Boleslav. V dalším týdnu se v sobotu 5. prosince utkáme v domácí aréně s týmem BLK Slavia Praha. Zatím nedošlo ke změně herního systému. Nikdo z nás však netuší co nám další dny a týdny s Covid 19 přinesou. Návrhů na změnu herního systému je několik. Zatím jedeme dál. Do Vánoc jsou na programu i dohrávky, které byly odloženy před nucenou pauzou. “