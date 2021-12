Nella Bernasová a Anastázie Pešková si zahrají v dresu Česka U16 turnaj v Polsku.Zdroj: Archiv hráčekV termínu od 12. do 15. prosince absolvovaly Nella Bernasová a Anastázie Pešková druhý výběrový kemp reprezentace České republiky v Luhačovicích. Z tohoto kempu vzešla nominace na turnaj reprezentačních týmů U16, který se koná koncem roku v polských Katovicích.

A obě strakonická děvčata trenéry reprezentace svými výkony přesvědčila, že do národního týmu patří. "Obě hráčky byly na turnaj v Polsku vybrány. Moc jim to všichni přejeme. Je to úspěch pro obě dvě i celý strakonický basketbal," doplnil s radostí v hlase tiskový mluvčí BK Strakonice Petr Martínek.

Držme tedy oběma děvčatům palce, aby českému národnímu týmu pomohla k co nejlepšímu výsledku.