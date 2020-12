Ve strakonické STARZ aréně se utkaly dva celky, které doposud v nejvyšší ženské basketbalové lize v této sezoně nezískaly ani jedno vítězství. To si tentokrát připsaly na konto strakonické hráčky, které však v průběhu utkání prohrávaly ve třetí čtvrtině již o osmnáct bodů (29:47). Výbornou hrou ve druhé polovině třetí čtvrtiny a po celou čtvrtou však dokázaly zápas otočit.

Utkání samotné začalo bodově hodně zvolna a oba celky více střeleckých pokusů poslaly mimo obroučku než do ní. V závěru první čtvrtiny však hostující celek za minutu a půl trefil čtyři trojky a ujal se vedení o deset bodů (12:22).

Ve druhé čtvrtině se vývoj zápasu příliš neměnil. Strakonické hráčky sice několikrát bodovou ztrátu snížily, ale soupeřky si však dvouciferné vedení braly zpět. Na konci poločasu byl stav 25:37.

Věci se však začaly dít ve třetí části. Slovanka sice nejprve navýšila náskok na již zmiňovaných osmnáct bodů, ale v závěru třetí čtvrtiny začaly trojky padat i domácím hráčkám. Ty rozdíl ve skóre pomalu umazávaly, až to najednou bylo jen o šest bodů.

Domácí hráčky vycítily, že by to přeci jenom mohlo vyjít a mohly by si připsat na konto první výhru sezony. Až do 36. minuty si basketbalistky Slovanky stále udržovaly mírný náskok, ale pak domácí hráčky vyrovnaly a postupně začaly překlápět výsledek ve svůj prospěch. Drama začalo minutu a půl před koncem, kdy se vyfaulovaly domácímu celku opory Rosecká a po ní i Růžková. Slovanka řešila herní situace fauly a tíha závěru zápasu se přenesla na Suchanovou, která se několikrát postavila na čáru trestných hodů. Ze šesti pokusů jich však pět proměnila, navýšila tak v závěru vedení svého týmu a ve Strakonicích se mohlo začít slavit.

„Šli jsme do utkání s tím, že jsme se Slovankou konkurenti ve spodních patrech tabulky. Samozřejmě chtěly oba celky strhnout vítězství na svou stranu. Začátek utkání ovlivnilo to, že se Slovance dařilo střelecky. Soupeřky měly až do poločasu neskutečné procento úspěšnosti tříbodových pokusů. Zápas jsme bodově začali otáčet ve druhém poločase, ale řekl bych, že to začalo již v tom prvním, kdy jsme se i přes úspěšnost střelby soupeřek stále drželi na dohled a snažili se hrát. Ve druhém poločase se nám naše strategie začala vyplácet. Slovance podle mého začaly i trochu docházet síly, přestala dávat míče ven na perimetr a pod košem jsme byli schopní je donutit k těžkým střelám. Její procento úspěšnosti střelby šlo rapidně dolu. Rozhodlo, že jsme se během zápasu nenechali deprimovat vedením soupeřek, protože my šli do vedení až v poslední čtvrtině a chvílemi jsme prohrávali o více než patnáct bodů. Makali jsme až do poslední chvíle. Pomohly nám k výhře i velké emoce. Chtěli jsme ten zápas utrhnout. Všechny holky tomu daly vše, co mohly, jak ty na hřišti, tak i ty na lavičce. Pro nás super zápas, protože jsme si ho vydřeli sami. Byla tam sice spousta chyb, ale s tak mladým týmem se s tím musí počítat. Klobouk dolu před holkama, že se nenechaly vývojem zápasu deprimovat a makaly až do konce,“ komentoval utkání asistent trenéra a předseda klubu Jiří Johanes.

Chance U19 BK Strakonice – Slovanka MB 77:71 (12:22, 25:37, 46:52). Body Strakonic: Růžková a Petrušková 19, Rosecká 13, Jindrová 11, Suchanová 7, Vorlová 4, Vadlejchová a Horsáková 2.