/FOTOGALERIE, VIDEO/ Scénář právě skončené základní části Chance ŽBL basketbalistek chtěl tomu, aby se opakoval loňský nervydrásající soboj o udržení mezi Strakonicemi a Trutnovem.

Skvělí strakoničtí fanoušci. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Chance ŽBL, nejvyšší česká soutěž basketbalistek, má za sebou základní dlouhodobou část. Prvních osm týmů si zahraje play off, zbylé dva o záchranu. Stejně jako před rokem to budou celky BK Strakonice a KARA Trutnov.

Před rokem vstoupily hráčky od Otavy do série skvěle. Vyhrály úvodní dva zápasy a byly blízko záchraně. Přišla však porážka v Trutnově, to samé doma ve STARZ aréně v nervydrásajícím duelu a rozhodující duel se hrál opět v Trutnově. A výsledek? Domácí hráčky vyhrály o tři body. Sestup Strakonic se však nekonal, nikdo z první ligy na baráž neakceptoval.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

A jaký je scénář letošního souboje? V první řadě je naprosto totožné pořadí zápasů a začíná se v Trutnově. A to v pátek 17. března od 18.30 hodin. Odveta se hraje v úterý 21. března ve Strakonicích a třetí utkání další pátek v Trutnově. Hraje se na tři vítězné zápasy a pokud se nerozhodne, postěhuje se série zpět do Strakonic (úterý 28. března). Případný pátý duel by se pak hrál v pátek v Trutnově. Připomeňme si, že oba celky v základní části vyhrály ve vzájemných soubojích na domácí palubovce. Trutnov 79:68 a Strakonice 78:73.

"Tak opět na Trutnov. Fanoušci mají určitě ještě v paměti sérii z loňského ročníku. Především u nás doma připravili hráčkám skvělou atmosféru a věřím, že tomu tak bude i tentokrát. Holky udělají vše proto, aby soutěž zachránily již nyní," hledí k souboji s Trutnovem asistent trenéra a tiskový mluvčí klubu Petr Martínek.

Strakonické hráčky moc dobře vědí, jak nebezpečná je případná baráž. "Nepříjemné na baráži je především to, že začíná až někdy kolem 10. května, takže poražený ze série Strakonice - Trutnov musí čekat na další zápas prakticky měsíc a půl. I proto chceme rozhodnout nyní," doplnil Petr Martínek.