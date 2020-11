Do stavu 9:12 v první čtvrtině dokázaly domácí hráčky držet se soupeřkami bodově krok. Ještě v úvodu druhé čtvrtiny byl rozdíl ve skóre pouhé čtyři body (12:16), pak však hráčky z Chomutova začaly navyšovat náskok a v poločase to již bylo o osmnáct bodů.

Ještě na začátku poslední čtvrtiny strakonické hráčky snížily na rozdíl devatenácti bodů (38:57), ale soupeřky již žádné drama nepřipustily. Rozdíl více než třiceti bodů je zbytečně vysoký zejména z pohledu toho, že domácí hráčky vyslaly na koš více střel než soupeřky.

„Musím říci, že po výprasku na Žabinách Brno, kde jsme nepodali dobrý výkon, se mi tentokrát líbilo týmové pojetí. Čišela z toho energie a chuť se poprat o co nejlepší výsledek. S Chomutovem jsme sehráli solidní utkání a podle mého o všem rozhodl fakt, že jsme si sice vytvořili šance, ale nedokázali je proměnit. Udělali jsme i pár taktických chyb, které zkušený soupeř z Chomutova dokázal potrestat. Má ve svém středu velice zkušené hráčky jako jsou Bartoňová a Vorlová. Gratuluji soupeřkám, ale znovu opakuji, že dnes mám z našich děvčat dobrý dojem,“ shrnul utkání strakonický trenér Petr Martínek a doplnil: „Je tam plno zajímavých věcí, je tam i spousta práce, ale věděli jsme od začátku sezony, že nás spousta práce čeká.“

„V pondělí jsme měli asi pětačtyřicetiminutový týmový pohovor. Udělali jsme jednu změnu a do týmu jsme přibrali druhou asistentku. Místo Alenky Jeništové přišla k družstvu velice zkušená Jaroslava Bernasová. Pomáhala i v památné sezoně, kdy Strakonice získaly v nejvyšší soutěži třetí místo. Věříme, že nám to okysličí a přinese do týmu i ženský pohled,“ přidal zajímavou informaci ze strakonické basketbalové kuchyně Petr Martínek.

„Myslím si, že proti minulým zápasům to bylo nyní s Chomutovem z naší strany mnohem lepší. S holkama jsme do toho šly s mnohem větším nasazením, více jsme bojovaly. Je škoda, že nám tam nepadlo více míčů, i když jsme byly samotné pod košem. Ale jinak to byl podle mne solidní výkon," hodnotila duel s Chomutovem Michaela Jánská.

Chance U19 BK Strakonice – Levhartice Chomutov 51:82 (9:16, 20:38, 33:57). Body Strakonic: Vydrová 12, Růžková a Rosecká 10, Jánská 7, Suchanová a Horsáková 5, Soukupová 2.

K dalšímu utkání zajíždějí strakonické basketbalistky do Hradce Králové.