Body Strakonic: L. Vydrová 23, A. Rosecká 18, J. Vydrová 10, N. Horsáková 6, M. Jánská 5, H. Kolegarová 4. TH: 15/20:14/20. Doskoky 41:43. Ztráty míčů: 15:25.

Strakonické basketbalistky nastupovaly k utkání pouze s devíti hráčkami. Z toho dvě v zápase nepřekročili ani deset minut na palubovce. Většinu zápasu tedy sehrála sedmička statečných. Přesto se rozhodovalo až v závěrečných vteřinách zápasu.

"Po celou dobu jsme se Slovankou sehráli naprosto vyrovnané střetnutí, které se rozhodlo až v samotném závěru. Nevyhrál lepší, ale šťastnější. Do Benešova jsme odcestovali bez Machytkové, Junkové a Hauserové. Utkání rozhodly detaily ve hře. Slovanku jsme zaskočili aktivitou, střídáním osobní obrany se zónovou a slušným doskokem. Ve druhem poločase jsme po neúspěšných střelách domácích zrychlili přechodovou fázi s vytvořením přesilových situací, ale ne vždy jsme byli úspěšní ve zvolení rozhodnutí, které by přineslo kýžený jednoduchý kos. Škoda, protože ve všech statistikách jsme byli s domácími vyrovnaným celkem. V průběhu utkání jsme si vytvořili méně střeleckých pokusů a pro výhru nás jistě zbrzdilo i pětadvacet ztrát míčů," hodnotil utkání strakonický trenér Petr Martínek a dodal: "V Benešově jsme však předvedli slušný výkon. Holky musím dnes za výkon pochválit, i když bych jim přál výhru, která by je jistě osvěžila.Nevadí, jdeme dál a ve středu 5. ledna přivítáme ve Starz aréně celek SBŠ Ostrava."

Doplňme, že střelecky se na palubovce Slovanky blýskla Luisa Vydrová (17 let). Nastřílela 23 bodů a měla 13 doskoků (double-double).

