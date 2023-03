/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ani druhé utkání play out basketbalové Chance ŽBL nedokázaly strakonické basketbalistky vyhrát. Doma Trutnovu za skvělé divácké kulisy podlehly 61:81.

Před utkáním Strakonice - Trutnov. | Video: Deník/Vladimír Klíma

BK Strakonice – KARA Trutnov 61:81 (20:28, 34:55, 42:76).

Body: L. Vydrová 25, Soukupová 11, Hauserová 10, Jánská 6, Matasová 4, Junková a Lišková 2, Březinová 1 – Gaislerová 16, Finková 15, Fisher 12, Tomašicka a Kozumplíková 11, Vítová, Malcolm a Northcross-Baker 5, Seifrtová 1. Fauly: 22:14. Trestné hody: 3/1:25/22. Trojky: 9:7. Diváci: 112.

Utkání začalo ve vysokém tempu a první čtvrtina naznačovala, že padnou střelecké rekordy. V úvodní čtvrtině držely domácí celek ve hře čtyři trefené trojky. Ve druhé čtvrtině si vytvořil Trutnov velký bodový polštář. Problém domácích byl vysoký počet faulů, ze kterých se rekrutovalo 19 trestných hodů soupeřek za poločas (17 proměněných). Strakonice neházely v prvním poločase šestku ani jednu. Prapor domácích držela pouze Luisa Vydrová, nejlepší střelkyně utkání. Strakonické hráčky se zvedly až v poslední čtvrtině, kdy však již bylo o výsledku duelu rozhodnuto.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

„Soupeř podal zkušený výkon, pohlídal si to. Stěžejní hráčky odvedly to, co Trutnov potřeboval. My se od začátku trápili v útoku do zóny. Připravovali jsme se na to, věci, které jsme chtěli, nám fungovaly, ale narazili jsme na úspěšnost střelby, která je proti zóně rozhodující. Dnes nám však po tři čtvrtiny chyběla i energie v obraně, jakou bych očekával. Tak mladý tým by měl nabídnout boj, emoce, ale jak říkám, tři čtvrtiny nám to chybělo. Na druhou stranu jsem rád, že v závěrečné čtvrtině holky bojovaly a ukázaly tvář, kterou bychom se chtěli prezentovat,“ hodnotil utkání strakonický trenér David Zdeněk.

Stav je 2:0 pro Trutnov, který má v pátek mečbol. „Doufám, že zmobilizujeme síly a to další utkání uděláme napínavé. Pokusíme se v Trutnově překvapit,“ dodal k dalšímu duelu play out David Zdeněk.

Ohlasy po utkání:

Zdroj: Youtube