Rozvolněním epidemiologických opatření mohou k tréninkovým jednotkám využívat i prostory STARZ arény. Setkáváme se v pravidelných dnech i časech třikrát týdně. Mladší kategorie – starší minižákyně i mladší žačky se střetávají dvakrát týdně. Jeden trénink absolvují ve sportovní hale a druhý – většinou cestují do nedalekých Katovic, kde se věnují nejen vybíjené, fotbálku, ale i výběhu na náměstíčko za zmrzlinou. Nejmladší přípravka se setkává jednou týdně ve sportovní hale.

Tréninkové jednotky starších žaček a hráček sportovního centra mládeže jsou zaměřeny na rozvoj individuálních basketbalových činností jednotlivce, ale neopomíjíme ani přípravu nespecifickou. Do ní pravidelně zařazujeme posilování vlastní vahou i středu těla CORE, cvičení na bosse, odrazovou přípravu i prvky dynamického a statického strečinku. Samostatnou kapitolou tréninkového procesu je atletická průprava a to zejména s ohledem na specifickou basketbalovou činnost. Minimálně jednou týdně začleňujeme výběh do přírody. Kromě výčtu těchto činností dbáme i na všestranný pohybový rozvoj. V minulém období jsme zvládli i prvky aerobiku, jízdu na in-line bruslích a aerobní jízdu na kole. Z týmových her jsme zařadili do tréninkových jednotek fotbálek ve sportovní hale a softbal.

V průběhu druhé části května jsme navázali spolupráci s fyzioterapeutkou O. Bittnerovou. v oblasti cíleného cvičení sloužící nejen ke korekci svalových dysbalancí, ale i k zapojení do pohybových vzorců i jiné svalové skupiny. Věříme, že tento program povede k prevenci možného vzniku zranění.

Letošní sezonu 2019/2020 úplně zavřeme v pátek 26. června. Po našem posledním tréninku se přesuneme do Habeše. V restauraci Na Koupališti se znovu sejdeme společně i s dalšími basketbalistkami BK, trenéry, rodiči i příznivci strakonického basketbalu na společné závěrečné DOKOŠNÉ.

Petr Martínek - tiskový mluvčí klubu