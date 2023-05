/FOTOGALERIE/ Až prodloužení posledního barážového utkání o basketbalovou Chance ŽBL rozhodlo o tom, že si nejvyšší soutěž v příští sezoně zahraje Branýs nad Labem.

Strakonické basketbalistky v brandýse prohrály v prodloužení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

DSK Brandýs - BK Strakonice 79:76 pp (19:14, 29:37, 44:54, 68:68)

Body: Ondroušková 24, Holá 12, Koucká, Burdgess 7, Matějková, Klokočková, Vrančič 6, Ceralová 4, Rotková 3, Durdová, Maršíková 2 - L. Vydrová 20, Lišková 19, Hauserová 11, Matasová, Junková 8, Pitrová, Jánská 4, Laubertová 2. TH: 19/15:30/16. Trojky: 28/8:15/4. Doskoky: 69:56.

Až poslední barážové utkání muselo rozhodnout o tom, kdo si zahraje Chance ŽBL v příští sezoně. V obou předchozích zápasech pokaždé zvítězil hostující celek a začátek utkání nasvědčoval tomu, že by to tak mohlo být i tentokrát.

Lépe totiž začaly hráčky od Otavy a dostaly se do vedení 7:0. Domácí basketbalistky však dokázaly tento stav otočit ještě v první čtvrtině. Strakoňandy však ve druhé čtvrtině odehrály velmi dobrou partii a výsledkem toho bylo, že šly v poločase do vedení o osm bodů.

Na konci třetí čtvrtiny to bylo dokonce o dvanáct, v jejím závěru hráčky Brandýsa snížily na deset bodů. To předzamenalo i začátek závěrečné části. Brandýs začal rychle stahovat a došlo na pořádné drama. Strakonice v závěru vedly o dva body, ale na druhé straně byla při trojce faulována Maršíková. První dvě šestky dala a naštěstí pro hosty tu třetí minula a šlo se do prodloužení. V něm sice daly Strakonice úvodní koš, ale pak se střelecky trápily a pro výhru si dokráčel Brandýs.

Ve prospěch domácích nakonec hovoří i zápasové statistiky, předevší přesná střelba trestných hodů. I ve střelbě trojek byl domácí celek díky závěru utkání úspěšnější.

Výsledek znamená, že se nováčkem Chance ŽBL stane Brandýs nad Labem. Strakonice po dlouhých letech nejvyšší soutěž opouští.