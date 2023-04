/FOTOGALERIE/ Dalšími dvěma výhrami udělaly starší žákyně BK Strakonice další krok k účasti na Mistrovství České republiky.

Strakonické basketbalistky U15 se přiblížily účasti na MČR. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

BK Strakonice - ŠBK Sadská 71:43

Bodovaly a hrály: Košáková Eliška 22, Kotrcová Karolína 13, Pavlíčková Karolína 10, Malířská Tereza 8, Grossová Karolína 7, Kotrčová Linda 7, Karoľová Michaela 2, Malířská Kateřina 2, Topinková Natálie, Veselková Lucie, Vodvářková Kristýna.

V sobotním odpoledni se ve STARZ aréně představil přímý konkurent o postupové místo zaručující start na letošním MČR kategorie U15, které se uskuteční o posledním dubnovém víkendu v Lounech. Strakonické žačky nastoupily do utkání skvěle koncentrované, s obrovským nasazením a šly si za vítězstvím více než soupeřky. Výborně bránily a dařilo se jim vyrážet do rychlých protiútoků. V postupném útoku se domácí hráčky dokázaly opřít o úspěšnou střelbu. Podařilo se jim vsítit 8 trojek a také vysoké procento úspěšnosti TH nám pomohlo. Lídrem nejen bodovým byla kapitánka Eliška Košáková, velkou bojovností a obětavostí se prezentovala Tereza Malířská. Pochvalu však zaslouží celý tým za vzorný kolektivní výkon, který je posunul blíže k postupu na MČR.

BK Strakonice - BSK Jičín 88:69

Bodovaly a hrály: Kotrcová Karolína 26, Pavlíčková Karolína 17, Grossová Karolína 12, Kotrčová Linda 11, Košáková Eliška 6, Karoľová Michaela 5, Malířská Tereza 3, Malířská Kateřina 3, Vodvářková Kristýna 3, Veselková Lucie 2, Topinková Natálie.

V nedělním dopoledni zavítalo do Strakonic družstvo Jičína, kterému jsme toužili oplatit porážku. Hráčky od Otavy čekal ještě těžší soupeř než v sobotu. Domácí žačky si i do tohoto utkání dokázaly přenést střeleckou fazónu z předchozího zápasu a tentokrát se jim podařilo vsítit 9 trojek a procento TH posunout na skvostných 60%. Od samého začátku byly strakonické žačky ve vedení, které si udržlovaly až na drobné zaváhání v úvodu třetí části, kde se hostující hráčky přiblížily na rozdíl pouhých dvou bodů. Rozhodující úsek pro domácí tým přišel v polovině závěrečné části, kdy se definitivně podařilo zlomit houževnatě hrající soupeřky a odskočit na 14 bodů. Závěr si již strakonické žačky zkušeně pohlídaly a přidaly další střípek do postupové mozaiky.

Postup na MČR je již hodně blízko, jen souhra neočekávaných výsledků by nás o něj mohla připravit. Definitivní pojistku, věřím, přidáme ve středečním utkání proti Slovance.

Autor: Jakub Mužík