Strakonice - Po skončení základní části Ženské basketbalové ligy basketbalistky U 19 Chance čekají střetnutí s týmem SBŠ Ostrava a Teamstore Brno o konečné pořadí v ročníku 2018/2019. Ženské basketbalové ligy.

Strakonické basketbalistky čekají boje v play out. | Foto: Jan Škrle

"Do play-out jdeme sice z posledního místa, ale věříme, že nás čekají vyrovnané bitvy o vítězství. V sestavě nám i nadále bude citelně chybět podkošová hráčka Alena Jeništová," uvedl trenér Petr Martínek a doplnil: "Do STARZ arény bychom chtěli pozvat naše diváky a to na úterý 26. března od 18 hodin, kdy se střetneme s týmem SBŠ Ostrava. Odveta je naplánovaná opět na domácí palubovce o den později ve středu 27. března od 16.30 hodin. Závěrečný duel letošní sezony na domácí palubovce sehrajeme v neděli 31. března od 18 hodin s týmem Teamstore Brno. Ven k poslednímu utkání naše basketbalistky zajíždějí do Brna ve středu 3. dubna."