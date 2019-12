BK Strakonice připravil pro svá dítka, minižačky, žačky, kadetky, juniorky i pro ženy, které mají předškolní potěr, ve sportovní hale STARZ aréně klubovou Mikulášskou nadílku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Celá akce proběhla za doprovodu nadpřirozených bytostí a DJ Františka Mareše, který skvěle mixoval hudbu pro tuto příležitost. Světelné efekty, skvělý výběr hudby, taneční kreace přítomných a nadpřirozené bytosti v podobě Mikuláše, anděla i tří čertů a jedné malé čertice tak to byla ta sestava, která vnesla do dušiček dětí tu pravou adventní náladu. Pro „baskeťačky“ byly připravené balíčky s překvapením a na oplátku Mikuláš všem sdělil v čem mají přidat a co změnit. Zajímavostí nadílky bylo, že každé družstvo nebo jeho členky musely Mikulášovi a přítomným divákům společně zazpívat nebo zarecitovat úryvek z čehokoliv. V horní části sportovní haly připravili organizátoři raut pro příchozí a rodiče.