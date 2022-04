V dohrávaném utkání extraligy mladších žaček zavítal do strakonické Starz arény celek z Rumcajsova města. Úvodní čtvrtina byla herně vyrovnaná a skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Do druhé části vlétly domácí žačky jako uragán a dokázaly si vypracovat dvouciferný náskok. Mírné zaváhání ve hře přišlo v koncovce třetí čtvtiny, naštěstí vstup do závěrčné části opětovně patřil domácím hráčkám a ty si již vítězství nenechaly sebrat.

Tento víkend nás čeká velice náročná série utkání, po které bude jasné, zda se letos náš tým zúčastní MČR v Hradci Králové. V sobotu od 14:30 hodin hostíme BC Slaný a v neděli od 10 hodin Karlovy Vary. Přijde nám fandit, vaše podpora nás požene za víztěstvím.

Autor: Jakub Mužík