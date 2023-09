/FOTOGALERIE, VIDEO/ Okresní sdružení České unie sportu Strakonice pořádalo v rámci projektu Sportuj s námi ve čtvrtek 7. září třetí ročník sportovní akce „Poznej sporty ve Strakonicích“. Z přihlášených 33 zájemců o prezentování svých sportů jich ve finále bylo 28. Ti byli schopni vytvořit v areálu pod Hvězdou, báječnou atmosféru.

Poznej sporty ve Strakonicích 2023 - 2. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Na úvod provedli zahájení moderátor František Mareš, který celý den báječně přispíval zdárnému chodu celé akce, přítomné pozdravili za OS ČUS manažer Stanislav Kašpar, za město Strakonice místostarosta Jaroslav Horejš a také veliký fanda sportu senátor Tomáš Fiala. Po deváté hodině již začali přicházet první návštěvníci z řad mateřských škol, základních škol a nechyběli ani zástupci středních škol. Většinu sportovních disciplín si mohli zájemci sami vyzkoušet. Během dopoledne bylo na všech stanovištích rušno a ani v odpoledních hodinách nebyla nouze o návštěvníky. "Škoda, že nebylo fitko King Kong, které mělo loni obrovský úspěch. Ti by opět rozhýbali všechny kolem," uvedl Stanislav Kašpar a dodal: "Ale musíme respektovat, že se přes den ne všichni zástupci klubů mohou utrhnou z práce, takže některé sporty nakonec chyběly."

1/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 2/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 3/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 4/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 5/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 6/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 7/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 8/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 9/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 10/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 11/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 12/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 13/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 14/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 15/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 16/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 17/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 18/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 19/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 20/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 21/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 22/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 23/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 24/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 25/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 26/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 27/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 28/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 29/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 30/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 31/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 32/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 33/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 34/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 35/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 36/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 37/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 38/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 39/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 40/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 41/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 42/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 43/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 44/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 45/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 46/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 47/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 48/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 49/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 50/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 51/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 52/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 53/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 54/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 55/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 56/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 57/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 58/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 59/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 60/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 61/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 62/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 63/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 64/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 65/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 66/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 67/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 68/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 69/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 70/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 71/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 72/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 73/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 74/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023. 75/75 Zdroj: Jan Škrle Poznej sporty ve Strakonicích 2023.

Po celý den byl areál pod Hvězdou našlapný k prasknutí. "Dopoledne to bylo velké mraveniště. U všech sportovišť stály fronty a děti si zkoušely všechny sporty. Některé děti přišly dopoledne se školou a odpoledne si vynutily ještě přijít s družinou. To je skvělé," doplnila ekonomka OS ČUS Jana Kordíková a pokračovala: Ohlasy od trenérů jsou vesměs pozitivní, všichni jsou spokojení, zkrátka zájem o sportování je. Co máme ohlasy z loňské akce, tak to mělo i dobrý přínos pro členskou základnu v klubech." "Z klubů zněla čísla, dvacet, třicet i pasdesát nových členů po této akci. Samozřejmě ne všichni vydrží, ale vyzkouší si to. Jsou tu i oddíly, které mají plno a nábor vlastně ani dělat nechtějí, ale chtěly se prezentovat, aby se o nich vědělo. Naopak se zde objeví i sporty, o kterých se třeba vůbec neví," doplnil Stanislav Kašpar.

Představily se i organizace, které by laik do sportu ani nezařadil. Červený kříž, diabetici a podobně. "Diabetici zaštiťují seniory. Ti dnes sportují více než ti mladí. Děláme pro ně přes zimu řadu akcí a oni sami mají plno aktivit. Ve středu třeba měli turnaj v petanque, hrají kuželky, chodí po výšlapech. Plno seniorů se chce zapojit i do klasických klubů. Červený kříž zajišťuje zdravotní službu a každý by měl mít alespoň základy první pomoci. Takže se to dobře doplňuje," doplnila Jana Kordíková.

1/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 2/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 3/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 4/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 5/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 6/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 7/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 8/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 9/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 10/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 11/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 12/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 13/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 14/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 15/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 16/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 17/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 18/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 19/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 20/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 21/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 22/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 23/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 24/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 25/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 26/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 27/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 28/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 29/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 30/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 31/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 32/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 33/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 34/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 35/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 36/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 37/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 38/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 39/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 40/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 41/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 42/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 43/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 44/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 45/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 46/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 47/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 48/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 49/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 50/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 51/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 52/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 53/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 54/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 55/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 56/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 57/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 58/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala. 59/59 Zdroj: Jan Škrle Vyzkoušet si sporty a pozdravit se s kamarády přišel i sportovec tělem i duší, senátor Tomáš Fiala.

Třetí ročník je tedy minulostí a sluší se poděkovat těm, kteří se na něm podíleli. "Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, především městu Strakonice, Měšťanskému pivovaru, který nám zapůjčil stany, dále všem kteří prezentovali své sporty a bez nichž by akce neměla smysl. Věříme, že z dnešního dne se najde spousta mladých zájemců o sportování. Je jedno, který sport si vyberou, hlavně aby je bavil a dával jim radost ze života," doplnili Stanislav Kašpar s Janou Kordíkovou.