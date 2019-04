Trenér Vladimír Havlík dal příležitost mladým hráčům béčka, které suverénně vyhrálo divizi a postoupilo do III. ligy. Strakoničtí mladíci svoji kvalitu předtím potvrdili i ziskem titulu přeborníků kraje v dorostu.

Strakoničtí stolní tenisté přes prohru v posledním kole vyhráli III. ligu a tuto sobotu 6. dubna je od 15 hod. čeká na domácích stolech vrchol sezony – v play off o postup do II. ligy hrají s Rakovníkem, který v základní části III. ligy dvakrát porazili. „Play off je však o něčem jiném, začíná se od nuly. Spoléháme na pomoc diváků,“ zve fanoušky trenér Vladimír Havlík.

Konečná tabulka:

1. Elektrostav Strakonice⋌ 22 20 1 1 215:79 63

2. Rakovník ⋌22 17 1 4 204:106 57

3. EL Niňo Praha E⋌ 22 16 2 4 208:107 56

4. Union Plzeň⋌ 22 12 4 6 187:143 50

5. Sparta Praha B⋌ 22 9 6 7 171:176 46

6. Střížkov⋌ 22 10 2 10 164:166 44

7. SKUŘ Plzeň⋌ 22 10 0 12 163:159 42

8. Sokol Plzeň ⋌22 8 2 12 146:162 40

9. Vodňany⋌ 22 7 2 13 133:187 38

10. Prachatice⋌ 22 4 4 13 117:199 33

11. Bechyně⋌ 22 3 2 17 106:208 30

12. Vršovice⋌ 22 2 2 18 86:208 28

Jan Škrle