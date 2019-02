Studená – Po pořádném úspěchu sahají stolní tenisté Sokola Studená. V první finále play off třetí ligy porazili Šanov a v sobotu, případně i v neděli, budou bojovat na stolech soupeře o postup do druhé ligy.

Stolní tenisté Sokola Studená: zleva Igor Smola, Ondřej Doležal, Filip Korbel a Miloslav Mádr. | Foto: Deník/ Tomáš Mastný

Mužstvo z města pod Javořicí postavilo na hlavu papírové předpoklady, když první zápas na domácích stolech vyhrálo po velkém boji 9:8. Favoritem totiž byli Středočeši, kteří vyhráli základní část soutěže a naprosto přesvědčivě ovládli i oba letošní vzájemné duely. Zvítězili v nich 10:1 a 10:3.



Jihočeši se však na play off dobře připravili. Exceloval především lídr týmu Filip Korbel, jenž vyhrál všechny čtyři své dvouhry a přidal s Ondřejem Doležalem i důležité vítězství v deblu. „Filip odehrál celé utkání ve výborné pohodě a až překvapivě snadno porazil dva nejlepší hráče celé soutěže Vaculíka a Štepku,“ nešetřil slovy chvály šéf klubu Tomáš Mastný.



„Duely Filipa Korbela s těmito dvěma hráči přinesly nejlepší stolní tenis, jaký se letošní sezoně ve Studené hrál. Filip sice povolil každému z těchto soupeřů jeden set, ale bezpečně pak vždy dotáhl celý zápas do vítězného konce. Na zápas se výborně připravil a ohromně si věřil,“ ještě jednou vyzdvihl výkon nejlepšího hráče týmu.





Nezklamal ani nestárnoucí matador Igor Smola, který přidal dva body. „Hned ve svém prvním zápase překvapivě porazil nejlepšího hráče hostů Vaculíka 3:2 a následně i čtvrtého hráče Šanova Voláka,“ připomíná Mastný. „V obou zápasech výborně reagoval na tvrdý útok ze strany soupeře a při zkrácení hry bezchybně využíval svůj nabíhaný bekhend,“ dodal.



Poslední dva potřebné body přinesli Ondřej Doležal a Miloslav Mádr. „Oba měli šanci i na druhý bod. Ondra ale nevyužil mečbol v utkání s Hejdou a Míla statečně vzdoroval Štepkovi, když mu chyběla trocha štěstí v koncovkách. Mohl připravit další velké překvapení.“



Ve výborné atmosféře duel dospěl až do stavu 8:8. O vítězi prvního finále rozhodoval duel Doležal – Volák. „Ondra prohospodařil v prvním setu vedení 10:6 a sadu prohrál. Následné další dvě ale zvládl a zdálo se, že přece jen poměrně hladce vyhraje. Volák však zpřesnil hru a bylo to rázem 2:2. V té chvíli pomohla našemu mladému hráči i parádní divácká kulisa v herně. Fanoušci dotlačili Ondru k vítězství 11:7 v pátém setu,“ popisuje Mastný mimořádně dramatické rozhodující utkání.



Odveta se hraje v sobotu v Šanově (15). „Pevně věřím, že dokážeme zopakovat výkon z domácího zápasu a v Šanově vyhrajeme,“ přeje si Mastný.



Pokud by zvítězil Šanov, hrál by se rozhodující třetí duel celé série hned v neděli od 10 hodin opět na stolech soupeře.