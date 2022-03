Stolní tenisté TJ ČZ Strakonice Elektrostav zajížděli o víkendu ke dvěma utkáním za nevyzpytatelnými soupeři do Prahy. V sobotu zvítězili nad týmem El NIńo Praha E 10:4 , když bodovali Daniel Hyža 2,5 bodu, Michal Brožek 1,5 bodu, René Kowal a Ondřej Krejčí po 1 bodu a 4x zvítězili skrečí.

V neděli jsme též vyhráli, a to na stolech TTC Elizza C 10:2 . K vítězství přispěli René Kowal 3,5 bodu, Michal Brožek 2,5 bodu a Ondřej Krejčí a Lukáš Zeman po 2 bodech.

Naši hráči jsou již velmi blízko k postupu do druhé ligy. Do konce soutěže nám zbývají už jen poslední tři zápasy, tak do toho. A jaký má celek od Otavy ještě program? V sobotu 2. dubna od 15 hodin doma přivítá Klatovy, o týden později v sobotu zavítá na stoly DDM Soběslav – Studená (14.00) a sezonu zakončí druhý den v herně českobudějovického Sokola (10.00).

Autor: TJ ČZ Elektrostav Strakonice