„Moc rád bych turnaj uspořádal,“ hlásí jeho hlavní organizátor Jiří Hyka z pořadatelského oddílu stolního tenisu TJ Šumavan Vimperk, z.s. Je si však vědom, že současná situace konání turnaje ani trochu nenahrává.

Zastaveny jsou stále i dlouhodobé soutěže stolních tenistů, kdy se mnohdy sejde pouze do deseti lidí. Turnaj je o minimálně čtyřiceti lidech. „Pokud skončí nouzový stav, jsem připraven turnaj uspořádat. Zrovna nám devatenáctý ročník vychází na 19. prosince,“ nevzdává se myšlenky na odehrání tradičního klání Jiří Hyka.

Zatím jsou soutěže zastaveny do 20. listopadu, ale dá se očekávat, že se nouzový stav prodlouží minimálně do 3. prosince. Na zorganizování turnaje by tedy zbývaly jen dva týdny. „Prakticky je vše připraveno. Sponzoři mi i v této těžké době vyšli vstříc. Jen na pohárech ještě není vybroušen rok konání. Tradiční účastníci turnaje jsou srozuměni s tím, že se vše může zorganizovat na poslední chvíli. Musíme tedy až do poslední chvíle věřit, že to vyjde. Vždy je problém, když se nějaká tradice poruší,“ dodává hlavní organizátor turnaje.

I v případě, že by nouzový stav skončil, však mohou ještě pokračovat různá omezení v konání hromadných akcí. I na to jsou Vimperští připraveni. „Samozřejmě jsme v případě povolení turnaje připraveni splnit různé podmínky, které by s tím souvisely. Tělocvična je prostorná, mimo hru by se používaly roušky, omezit můžeme samozřejmě veřejnost a podobně. Ale to zatím pouze spekulujeme, uvidíme, jaká bude v prosinci situace,“ doplňuje Jiří Hyka.