K nedělním utkáním jsme nastoupili do souboje s aktuálně třetím týmem tabulky Slovanem KST Bohnice. Byla to "řežba" jak se patří, bohužel se šťastnějším koncem pro domácí, kteří zvítězili po třech a půl hodinách hry 10:7. Naši borci prohráli tři důležitá utkání nejtěsnějším rozdílem 9:11 v pátých setech, ale to už tak někdy ve sportu chodí. Body: René Kowal 2,5, Michal Brožek , Daniel Hyža 1,5 a Lukáš Zeman 1 bod. Nezbývá než hodit tuto prohru za hlavu a soustředit se na další utkání.

I přes tuto porážku Strakoničtí suverénně vedou tabulku II. ligy s náskokem pěti bodů na druhý Šanov a třetí Bohnice. V dalším dvoukole hrají Strakoničtí na domácích stilech v sobotu 12. února se Sokolem Hořovice (12. místo) a druhý den se Slovanem Lochovice (11. místo).

Autor: TJ ČZ Strakonice Elektrostav