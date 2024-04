/FOTOGALERIE/ Druholigová soutěž družstev stolních tenistů dospěla již do finále play off. V semifinále Sokol Vodňany dvakrát přejel Elizzu Praha B a těší se již na finálovou bitvu se Spartou Praha. Ta začíná 1. května ve Vodňanech.

Stolní tenisty Sokola Vodňany čeká finálový souboj se Spartou. | Foto: Jan Škrle

Vodňanští stolní tenisté byli v semifinále play off jako vítěz dlouhodobé části favoritem, ale od béčka Elizzy Praha se asi čekal větší odpor. První utkání na domácích stolech vyhráli Jihočeši 9:1 (Klásek, Štěpánek a Henizl 2, Hubáček a Calta 1, čtyřhra). V odvetě v Praze dokonce domácím nepovolili ani jeden bod a vyhráli 9:0 (Štěpánek, Klásek, Calta a Heinzl 2, čtyřhra). Ve finále nyní vyzvou Spartu Praha, která dvakrát v semifinále přehrála Ústí nad Labem výsledkem 9:5.

Finálová série se Spartou Praha startuje ve svátěční středu 1. května. I tentokrát jsou favoritem Jihočeši. V základní části vyhráli na stolech soupeře 10:8, v domácí odvetě pak soupeře přehráli 10:7. Play off je však již zcela jiná soutěž a začíná se od nuly.

Vodňanští stolní tenisté zvou na první finálový zápas se Spartou Praha,Zdroj: David CaltaVodňanští připravili v rámci úvodního finálového utkání pro své fanoušky velkou show, která začíná již dvě hodiny před utkáním. "Sokolovnu otevřeme pro diváky již pět minut před třetí a čeká na ně welcome drink. Od půl čtvrté na všechny čeká exhibiční utkání legend stolního tenisu, ve kterém se představí Milan Orlowski a Jindřich Panský. Od 16 hodin začne jejich autogramiáda a o chvíli později se k nim připojí s podpisy i současné hvězdy Tomáš Tregler a Pavel Širůček. Čtvrt hodiny před pátou je připravn nástup na druholigové finále," přiblížil program vodňanský David Calta.

Výsledkový servis ze strakonického mistrovského basketbalu

A co říci více o obou hráčích, kteří se představí v exhibici? "Milan Orlowski (* 7. září 1952 Praha) je slavný český stolní tenista a bývalý reprezentant Československa. Vicemistr světa, mistr Evropy, zasloužilý mistr sportu a člen Síně slávy českého stolního tenisu. Ofenzivní hráč s tvrdým a přesným forehandem, atleticky a silově disponovaný, který byl známý svou bojovností. V roce 1974 se stal mistrem Evropy ve dvouhře, zároveň dosáhl v tomto roce nejlepšího umístění na žebříčku ITTF – 3. místo celosvětově a 1. místo mezi evropskými hráči. Během celých sedmdesátých let a první poloviny let osmdesátých patřil ke světové špičce a pohyboval se v první desítce světového žebříčku. Jindřich Panský (* 29. července 1960, Plzeň) je český stolní tenista, držitel dvou stříbrných medailí z mistrovství světa. Další cenné kovy včetně titulu vybojoval na evropských šampionátech. Je také člen Síně slávy českého stolního tenisu," doplnil k oběma hráčům David Calta.