Stolní tenisté Vodňan finále se Spartou do třetího zápasu nedostali a končí

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Stolní tenisté Sokola Vodňany zajížděli v sobotu na stoly Sparty Praha s tím, že by chtěli vrátit finálovou sérii play off druhé ligy zpět domů. To se nepodařila a sezona jim skončila.

Finále II. ligy: Vodňany - Sparta. | Video: Jan Škrle