Po čtyřech týdnech odpočinku startuje o víkendu play off II. ligy družstev stolních tenistů. V jeho semifinále vyzve Sokol Vodňany béčko pražské Elizzy. První duel se hraje v sobotu 13. dubna od 15 hodin ve Vodňanech.

Stolní tenisté Sokola Vodňany hostí v semifinále Elizzu Praha B.Zdroj: David CaltaVrchol sezony stolních tenistů je tady. Po dlouhodobé části nyní čeká ve druhé lize nejlepší čtyři týmy souboj v play off o postup do ligy první. Do nadstavby vstoupí z nejvyšší příčky hráči Sokola Vodňany, kteří tak mají zajižtěn v každém souboji případný rozhodující zápas na domácích stolech.

Základní část zvládli Jihočeši impozantně a ze 22 utkání jich 21 vyhráli, pouze v jednom případě remizovali, a to na stolech Apollla Ústí nad Labem. V semifinále tak narazí na béčko Elizzy Praha B, které skončilo čtvrté se ztrátou 16 bodů na Vodňany.

Do semifinálového souboje půjdou Vodňanští v roli favorita. Svého soupeře v základní části dvakrát porazili. Hned ve třetím kole Elizzu doma smetli 10:0, když soupeř v celém utkání uhrál pouhé čtyři sety. Po dvou bodech domácích uhráli D. Štěpánek, L. Heinzl, D. Calta a M. Klásek, další body přidaly čtyřhry Klásek - Calta a Štěpánek - Hubáček. V odvetě v Praze Vodňanští vyhráli 10:2, když po třech bodech nasbírali Štpánek a Klásek, dva Calta a jeden Hubáček, první bod v utkání pak brala čtyřhra Klásek - Calta.

"Na semifinále samozřejmě zveme i fanoušky dobrého stolního tenistu, potřebujeme jejich podporu," zve do vodňanské sokolovny David Calta a pokračuje: "Partneři našeho klubu pro ně připravili zajímavou akci. Každý, kdo přijde v zeleném, nejlépe v dresu našeho klubu, nebo bude mít klubovou šálu, má po vcelé utkání na klubovém baru zdarma ochutnávku letních koktejlů. Dresy i šály si mohou fanoušci zakoupit i na místě. Na své si tak přijdou i dámy a slečny. Pro chlapy je u Vašíka dvanáctka Plzeň mimořádně jen za 39 korun."

Odveta se hraje v sobotu 20. dubna od 15 hodin v Praze, případný třetí duel hned druhý den ve Vodňanech.