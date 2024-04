V sobotu 20. dubna se po letech 2013, 2016 a 2019 konalo čtvrté setkání hráčů a hráček stolního tenisu, kteří v 80. letech minulého století pod vedením trenéra Františka Diviše šířili slávu volyňského Sokola na turnajích po celé republice.

Setkání stolních tenistů ve Volyni. | Foto: Sokol Volyně

Do volyňské sokolovny se dostavilo šest hráček a sedm hráčů, kteří si to spolu rozdali jako za mlada. Až na výjimky nikdo z nich již závodně nehraje, přesto byla radost se na dnešní „skoro padesátníky“ dívat, jak i po letech pinčes válí. Muži i ženy hráli ve dvou skupinách a následně o umístění. Dále se hrál mix. Do osmiček byli hráči doplněni současnými mladými hráči klubu.

Z výsledků:

Muži: Finále: Boška J. - Nestřeba A. 2:1,. O 3.- 4. místo: Počepický P. – Špilauer J. 2:0. O 5.- 6.místo: Pávek L. - Burian Z. 2:0. O 7.- 8. místo: Diviš F. - Lukeš E. 2:0.

Ženy: Finále: Zelenková M. - Císař J. 2:0. O 3.- 4. místo: Čondlová D. - Rajtmajerová P. 2:0. O 5.- 6. místo: Pavlíková S. - Kuneš 2:0. O 7.- 8. místo: Hačedská S. - Vávrová B. 2:0.

Mix: Finále: Rajtmajerová/Špilauer – Zelenková/Boška 2:1. O 3.- 4. místo: Čondlová/Nestřeba – Císař/Diviš 2:0. O 5.- 6. místo : Pavlíková/Pávek – Vávrová/Burian 2:0. O 7.- 8. místo: Hačedská/Počepický – Lukeš/Kuneš 2:0.

Všichni předvedli přímo fantastické výkony, velkým příslibem do budoucnosti by pro volyňský stolní tenis mohl být teprve třináctiletý Jan Císař. Velký dík patří vedení volyňského Sokola za umožnění této akce, zejména starostce jednoty sestře Olze Holoubkové. Dík patří též legendě stolního tenisu ve Volyni Pavlu Hosnedlovi za organizační pomoc. Byla to výborná sportovní akce.

Autor Jan Škrle