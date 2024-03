Stolní tenisté Vodňan půjdou do play off II. ligy z prvního místa tabulky

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední dvě kola měla o víkendu na programu druholigová soutěž družstev stolních tenistů. V těch se rozhodovalo, kdo půjde do play off z výhodnější první pozice. Jsou to Vodňany.

II. liga stolních tenistů: Vodňany - Sparta. | Video: Jan Škrle