/FOTOGALERIE/ O víkendu vrcholí posledními dvěma koly dlouhodobá část ligových soutěží stolních tenistů. Ve druhé lize čeká Sokol Vodňany přímý souboj o první místo.

Stolní tenisty Sokola Vodňany čeká souboj o první místo se Spartou Praha. | Foto: Jan Škrle

Ilustrační fotoZdroj: Deník/ RedakcePoslední dvě kola druholigové soutěže družstev stolních tenistů přinesou ve skupině A ještě pořádné drama. Hraje se nejen o první místo, ale i o čtvrté místo pro play off.

Tabulku vede o jediný bodík před Spartou Praha Sokol Vodňany. A souboj těchto dvou týmů je na programu v neděli 17. března od 10 hodin na jihu Čech. Ještě předtím však oba soupeře čeká jeden sobotní duel. V podstatně jednodušší situaci jsou Jihočeši, kteří by si při vší úctě k soupeři měli doma bez problémů poradit s předposledními Bohnicemi. Naopak Sparta hraje na stolech šesté Studené.

První místo po základní části je nesmírně důležité pro nasazení do play off. Při předpokladu, že se oba nedělní soupeři utkají i ve finále, případný rozhodující zápas by se hrál na stolech lépe postaveného celku po záklasdní části. Vodňanští věří, že je v důležitém souboji se Spartou znovu poženou kupředu výborní fanoušci.

Podobná situace je i v boji o čtvrté místo pro play off. Kdy Elizza Praha B hostí v neděli Liberec B, který je na tom o bod lépe.

