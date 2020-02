Lnáře – Blatná B 5:13. M. Schwarz a P. Říský 2 – P. Mls a T. Balík 4, L. Jánský 2, J. Hornát a P. Jindřich 1, debl.

ČZ Strakonice D – Cehnice B 12:6. K. Poklop a B. Holík 3, L. Soukup 2, M. Krejčí 1, debly, 1x skreč – J. Kučera a J. Frčka 2, M. Buchvaldek 1, 1x skreč.

Cehnice A – Osek B 10:8. J. Stanislav 3, L. Bečvář a V. Čížek 2, M. Valenta 1, debl, 1x skreč – M. Šaršok 3, P. Mrkvička 2, A. Klímová 1, debl, 1x skreč.

Blatná C – Záboří 10:8. J. Štědroňský 4, M. Ondračka a J. Kostner 2, L. Mach 1, debl – J. Slavík 3, B. Kůta 2, K. Němeček a Z. Soukup st. 1, debl.

Záboří – Cehnice A 6:12. K. Němeček 2, J. Slavík, B. Kůta a Z. Soukup st. 1, debl – J. Stanislav 4, V. Čížek a L. Bečvář 3, debl, 1x skreč.

Osek B – ČZ Strakonice D 8:10. P. Mrkvička 3, M. Šaršok a M. Smolík 2, debl – K. Poklop 4, L. Soukup a I. Dvořák 2, M. Krejčí 1, debl.

Cehnice B – Lnáře 14:4. M. Buchvaldek 4, J. Frčka a M. Novák 3, J. Kučera 2, debly – M Schwarz, P. Říský, O. Zíka a L. Štěpánek 1.

Blatná D – Vodňany D 3:15. J. Hornát 2, debl – J. Šottner 4, P. Bečvář a A. Špatný 3, L. Páral 2, debl, 2x skreč.

Pořadí

1. ČZ Strakonice D 16 15 0 1 0 191:97 46

2. TJ Sokol Vodňany D 16 13 1 2 0 216:72 43

3. Cehnice A 16 11 1 4 0 151:137 39

4. TJ Blatná C 16 9 2 5 0 150:138 36

5. Cehnice B 16 9 0 7 0 142:146 34

6. TJ Blatná D 16 5 2 9 0 129:159 28

7. TJ Sokol Lnáře A 16 3 0 13 0 109:179 22

8. TJ Osek B 16 2 1 13 0 113:175 21

9. TJ ZD Záboří 16 1 1 14 0 95:193 19

Regionální přebor II

17. kolo:

Volyně B – Lnáře B / Kasejovice 9:9. J. Boška 4, P. Hraše 3, M. Zdychynec 1, debl – L. Kulík 2, R. Horal a L. Jiřinec 1, 5x skreč.

Řepice – Sokol Strakonice C 4:14. D. Barborka 2, M. Čapek a S. Krejčová 1 – Z. Gracík a M. Křivanec 4, J. Vadlejch 3, J. Mlíčko 1, debly.

Sokol Strakonice D – Vodňany E 0:18. T. Jareš, E. Vaněčková, P. Fürst a J. Neubert 4, debly.

Třebohostice B – Volyně A 7:11. M. Soukup st. a P. Slavík 3, debl – A. Nestřeba 4, F. Diviš, V. Žíla a J. Toninger 2, debl.

18. kolo:

Volyně A – Sokol Strakonice D 13:5. F. Diviš, R. Chalupa a A. Nestřeba 4, debl – 5x skreč.

Vodňany E – Řepice 16:2. P. Fürst a M. Kolář 4, J. Neubert 3, M. Jareš 2, T. Jareš 1, debly – S. Krejčová a D. Barborka 1.

Sokol Strakonice C – Volyně B 9:9. J. Vadlejch, J. Mlíčko a M. Křivanec 2, Z. Gracík 1, debly – J. Boška 4, M. Zdychynec a P. Hosnedl 2, P. Hraše 1.

Lnáře B – SST Mačkov 13:5. L. Kulík a L. Jiřinec 4, R. Horal 3, Z. Jiřinec 1, debl – L. Pýcha 2, P. Vonášek a J. Kolář 1, debl.

Pořadí

1. TJ Sokol Vodňany E 16 14 1 1 0 197:91 45

2. TTC Sokol Volyně A 16 13 0 3 0 205:83 42

3. TJ Sokol Strakonice C 16 9 2 5 0 168:120 36

4. Sokol Lnáře B-Kasejovice 16 8 3 5 0 172:116 35

5. TTC Sokol Volyně B 16 6 4 6 0 150:138 32

6. SST Mačkov 16 7 1 8 0 134:154 31

7. TJ Třebohostice B 16 4 2 10 0 137:151 26

8. Sportovní klub Řepice 16 4 1 11 0 110:178 25

9. TJ Sokol Strakonice D 16 0 0 16 0 23:265 16

Nyní jsou na pořadu nadstavbové soutěže. V obou regionálních přeborech hrají první čtyři týmy tabulky šestikolové play off, týmy od 5. do 9. místa pak desetikolové play out.

Pozvánka na turnaj: V sobotu 14. března se v prachatické sportovní hale koná turnaj neregistrovaných mužů a žen (včetně dětí) ve dvouhře, 12. ročník Jarního poháru Mostové jeřáby cupu. Hrát mohou ti, kteří minimálně 6 let nepůsobí v soutěžích ČAST a podnikových lig. Přihlásit se je možno přes stránku pořadatele http://skhbmostovejeraby.blog.cz