/FOTOGALERIE/ Když se řekne mezi fanoušky stolního tenisu jméno David Calta, všichni velmi dobře vědí, že jde o tahouna Sokola Vodňany, lídra druholigové tabulky. První úspěch za zelenými stoly však slavil již i jeho syn David, kterému je teprve pět a půl roku. "Vyhrál svůj úplně první zápas a byl z toho neskutečně nadšený," komentoval úspěch svého syna David starší.

David Calta mladší v akci.

David Calta mladší s diplomem z turnaje ve Volarech.Zdroj: Archiv hráčeVe Volarech se o uplynulém víkendu konal krajský turnaj nejmladšího žactva do 11 let. Malý David Calta se tedy za stoly utkával i s hráči o více než pět let staršími. "David je nejmladší soutěžní hráč v kraji. Teď jsme byli na třetím turnaji a podařilo se mu vyhrát první zápas. Už předtím mi říkal, tati, já bych chtěl konečně vyhrát alespoň set. Zrovna nyní ve Volarech byl blízko asi čtyřikrát, když prohrál o dva body. Ale v posledním zápase vyhrál nejprve set a měl z toho obrovskou radost. Nakonec vyhrál i celý zápas," vrátil se k turnaji ve Volarech David Calta starší.

A jak se vůbec David k pinčesu dostal? "Přivázal" ho ke stolu táta, nebo to vyplynulo ze situace? "Popravdě řečeno, David zatím ještě pinčes nijak víc nehraje ani netrénuje. Ale jednou, když s ním tak trochu nebylo doma k vydržení, tak jsem ho vzal na trénink našeho druholigového týmu. Dali jsme mu podběrák, aby nám sbíral míčky. No a David chtěl hned na další trénink pálku," popsal první kontakt svého syna se stolním tenisem David Calta.

Davidové Caltové v akci.Zdroj: Jan ŠkrleZatím však nejmladší registrovaný stolní tenista Sokola Vodňany na pravidelné tréninky nechodí. "Beru ho s sebou na naše ligové tréninky. Když jsme na licho, tak si s ním někdo pinká, nebo kouká na náš trénink a pak si s ním jdu zahrát," vypráví táta.

Všichni stolní tenisté si pamatují, že ve svých začátcích si počítali, kolikrát si pinknou, než jim míček spadne na zem. "To již také zvládá a pinčes ho v počítání urychlil. Je v předškolní školkové třídě, ale už dokáže při hře počítat. Při prvním turnaji jsem za ním stál a počítal mu. Teď hrál již třetí turnaj a set si spočítá sám i si ho zapíše do výsledkového lístku," pochválil syna Davd Calta starší a doplnil: "Šest let mu bude až v červenci, ale odklad nástupu do školy nechceme a od září by měl jít."

Klan Caltů za zelenými stoly tak bude mít dalšího nástupce. "To ještě uvidíme. V poslední době se mu hrát moc nechtělo. Ale když jsem mu řekl, že je turnaj, tak to zpozorněl a řekl, že tedy musí. Ale když by měl potrénovat, tak má těch aktivit vícero," uvedl s úsměvem David starší a pokračoval: "Zrovna teď, co si povídáme, tak je s babičkou na fotbale, baví ho florbal a všechno další. Ale to je samozřejmě dobře. Já osobně ho nebudu nutit, že musí hrát pinčes, nechám ho, ať si vybere. Já bych ho i trénoval, ale dlouho nevydrží, zatím je moc malý. Spíš děláme nenásilnou formou všechny možné hry. Když ho vezmu do sokolovny, tak projdeme všechny možné sporty a třeba na ping pong ani nedojde."

Malý David je sice nejmladším hráčem Sokola Vodňany, ale ne nejmladším členem. "Když jsem se narodil já, tak mě taťka hned zapsal jako člena Sokola Vodňany. Já to u Davida udělal také a když se narodil druhý syn, kterému je teď rok a půl, tak jsem ho také hned zapsal," potvrdil David starší, že srdce celé rodiny patří Sokolu Vodňany.

