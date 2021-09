Otevřeno je v pátek 13 až 16 hodin, sobota a neděle 10 až 16 hodin s polední přestávkou. Výstavy si je možné prohlédnout do 9. října.

Výstava Současnost - 100 let organizovaného sportu v Římově je od pátku k vidění v galerii v Římově. Výstavu rovněž doplňují Příběhy z Pomalší - vyřezávky z lipového dřeva od Zdeňka Korbely z Velešína.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.