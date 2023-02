Štěpán Borovka posílí prvoligové basketbalisty Písku.Zdroj: Sršni Photomate Písek"Je tomu téměř sedm let, kdy tento jindřichohradecký rodák po mnoha sezonách v našem dresu zamířil do mládežnického programu prostějovských Orlů, se kterými nás pak v roce 2018/2019 v kategorii U19 připravil o bronzovou medaili. Zároveň se zúčastnil tří mládežnických ME, kdy úspěšné bylo zejména to poslední, na kterém s týmem U20 v Portugalsku získal stříbrné medaile a s nimi spojený postup do divize A. Poté zamířil zpět na rodnou palubovku do Jindřichova Hradce, kde si v dresu GBA Lions zahrál v sezoně 2021/2022 Kooperativa NBL. Po sestupu našeho jihočeského rivala byl letos klíčovým hráčem našeho nejbližšího pronásledovatele v prvoligové tabulce, kdy dosahoval na průměry 14 bodů, 8 doskoků, 3 asistence a s celkovou validitou 21 za 26 minut hry byl jeho nejužitečnějším hráčem. Věříme, že se mu ve žlutočerném dresu bude dařit a zažije v něm spoustu úspěchů," představil novou posilu trenér Sršňů Jan Čech.