Program otevřou v pátek od 18 hodin ženy BK Strakonice v Renomia ŽBL. V úvodním kole soutěže doma přivítají Slovanku. Hned v prvním kole se tedy střetnou dva týmy, které hrály v minulé sezoně v play out.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.