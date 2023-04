/FOTOGALERIE/ Letošní Historic Vltava Rallye a Rallye Šumava Klatovy se vracejí do tradičního dubnového termínu a konají se 21. – 23. dubna. Už v pondělí 10. dubna ve 23.59 bude termínem uzávěrky ukončen příjem přihlášek pro obě letošní pošumavské soutěže.

Rallye Šumava a Historic Vltava se nezadržitelně blíží. | Foto: Rallyservice.cz

Přípravy na soutěže finišují, utěšeně přibývá též jmen na seznamu přihlášených pro 31. Historic Vltava Rallye i 57. Rallye Šumava Klatovy. Mezinárodní klání historických vozů už má po uzávěrce a my už víme, že minimálně šestici posádek můžeme považovat za žhavé kandidáty letošního vítězství.

Prvenství z posledních dvou ročníků se pokusí uhájit Ital Andrea ´Zippo´ Zivian s Audi Quattro, naopak svou smůlu by rádi prorazili Rakušan Karl Wagner (Porsche 911) či Fin Ville Silvasti (Lancia Rally 037). Oba každoročně bojují o nejvyšší příčky, ale na vítězný pohár zatím stále natahují ruce marně. Navázat na své vítězství z ročníku 2019 se jistě pokusí italský jezdec Luigi ´Lucky´ Battistoli (Lancia Delta HF Integrale), naopak premiant ročníků 2012, 2013 a 2016 Nor Valter Christian Jensen to bude mít tentokrát hodně těžké, startovat bude totiž s trochu slabším Fordem Escort RS1800 a do boje o prvenství se s ním úplně počítat nedá. Skvělou premiéru v klání historických vozů zažil loni dravý Maďar Tibor Ěrdi (Ford Sierra SR Cosworth), zato domácímu mistrovi Evropy z roku 2021 Vojtěchu Štajfovi v minulém ročníku fungovala technika Toyoty Celica GT-Four ST165 o poznání hůř a je jasné, že bude mít velkou motivaci napravit si reputaci. Celkově je do mezinárodního utkání přihlášeno téměř čtyřicet posádek.

Pro ´Šumavu´ a národní měření sil v rámci ´Vltavy´je datem uzávěrky pondělí 10. 4. ve 23.59, a tak ještě není startovní listina kompletní. Přesto je v tuto chvíli v ní zapsáno více než čtyřicet domácích historiků a také víc než šedesát posádek soudobých strojů. Už teď je zřejmé, že se může opakovat loňská epická bitva plzeňského Václava Pecha (Ford Focus WRC) s exmistrem Evropy i světa Janem Kopeckým, který bude mít k dispozici zbrusu novou Škodu Fabia RS Rally2. V samém závěru minulého ročníku Pecha z boje vyřadila technika, po jeho odstoupení vybojoval stříbro mladičký Dominik Stříteský, i on už je pro letošek přihlášen. Zajímavých jmen se najde v seznamu opravdu hodně, určitě ale nesmíme zapomenout na Tomáše Engeho, který se nečekaně zapsal mezi soudobé vozy s novinkou v podobě Toyoty Yaris GR, se kterou na nedávné Valašské rally plnil úlohu předjezdce. Také domácích historických vozů je velmi pestrá škála, asi největší radost nám zatím udělala přihláška bývalého evropského šampióna Miroslava Janoty, jenž premiérově představí silný Opel Ascona 400.

Soutěže se uskuteční o víkendu 21. – 23. dubna, pro fanoušky bude u tratí rychlostních zkoušek nachystáno celkem 19 atraktivních diváckých míst. Pro ty, kteří nebudou moci být přímo na místě, bude v sobotu 22. 4. opět nachystán na internetu volně přístupný komentovaný přímý přenos ze všech průjezdů Mlázovské rychlostní zkoušky, stejně jako loni zajišťovaný společností FILMpro.

Autor: Karel Špaček