Už za dva týdny bude na Klatovsku velmi živo. Znovu se tu setkají závodníci z mnoha evropských zemí, aby se na tratích jubilejní 30. Historic Vltava Rallye utkali v bitvách o vteřiny a o cenné body do českého i evropského šampionátu historických vozů, v rámci 56. Rallye Šumava Klatovy se bude závodit v domácím mistrovství mezi vozy soudobými. Po třech letech se k tratím vrátí diváci, kteří bohužel minulý ročník sledovat nemohli (v roce 2020 se soutěže nekonaly). Tehdy se mezi historickými vozy nejlépe dařilo italské dvojici ´Zippo´ - Piceno, která ale se svým vozem Audi Quattro vybojovala prvenství až v samém závěru. Ani vedení v téměř celém průběhu soutěže nakonec nestačilo k dobytí zlatých věnců pro Rakušany Wagnera a Zaunerovou, jejich žluté Porsche 911 SC zkrátka ve finále na modernější techniku soupeřů nestačilo. Italové loni svým klatovským prvenstvím zahájili cestu za následným prvenstvím v seriálu mistrovství Evropy, podobně se tehdy vydařila premiéra mezi historickými vozy i našemu Vojtěchu Štajfovi. I on loni ve své kategorii nakonec vybojoval titul, podobně jako ´Zippo´ už je i on přihlášen i na nový ročník ´Vltavy´. Štajf navíc chystá překvapení v podobě přestupu mezi modernější techniku, s Toyotou Celica GT–Four ST165 bude jistě patřit i mezi favority absolutního pořadí soutěže. Celkově už je přihlášeno přes sedmdesát historických vozů a další zajímavé přihlášky jsou očekávány v nejbližších dnech.

Mezi soudobými vozy se před rokem nejlépe dařilo Janu Kopeckému se spolujezdcem Hlouškem, kteří se svou Škodou Fabia Rally2evo celkem s přehledem po celou soutěž kontrolovali vedení. Naopak obhájcům prvenství z ročníku 2019 Pechovi s Uhlem se tentokrát nedařilo a po technických potížích jejich Fordu Focusu WRC obsadili až devátou příčku. O stříbro se tak odehrála velmi vyrovnaná bitva třicátníků Jana Černého a Filipa Mareše, v cíli byl o zlomek vteřiny úspěšnější prvně jmenovaný. Také pro letošní ročník ´Šumavy´už je v tuto chvíli přihlášena řada favoritů v čele s Pechem a Marešem (či třeba s bavorským princem von Thurn und Taxis). Už jsme si ale zvykli z minulých let, že mnohé posádky soudobých vozů si dávají načas a jejich jména se objeví v seznamu až na poslední chvíli. Třeba až v den uzávěrky, která je letos stanovena na pondělí 25.4. ve 23.59.

Diváci se tak rozhodně letos mají nač těšit, kromě ´Vltavy´a ´Šumavy´ se jim opět představí i účastníci už sedmého ročníku Rallye Šumava Legend, kde se sice časy měřit nebudou, ale o to více bude možné si krásná auta prohlédnout. V jejich startovce už jsou skvosty jako Mercedes Benz 500SLC či legendární Toyota Celica GT-Four, kterou představí syn vítěze Šumavy z let 1999-2000 Milana Doláka. Program ´legend´ začíná na sobotním Klatovském okruhu, který bude moderován stejně jako jeho kompletní páteční průběh. V sobotu bude pro diváky přichystán i internetový přímý přenos všech průjezdů (nejen Rally Legend) z nepřístupných míst Mlázovské rychlostní zkoušky.

Autor: Karel Špaček