Po vynucené pauze kvůli koronaviru se motokrosová sezona teprve rozbíhá a na jezdecké účasti to bylo znát. „Již v sobotu večer bylo depo nezvykle zaplněno závodníky. Dlouhá nucená pauza dala znát, že motokrosařům závody už moc chyběly,“ přikyvuje vedoucí jihočeského motokrosového střediska Evžen Zadražil.

Součástí závodu byl i středočeský přebor VVL Cup. Celkem se na startu objevilo 218 jezdců z České republiky, Rakouska, Německa a Belgie. „Velkou pochvalu zaslouží pořadatelský klub MS Kluky, který každý rok investuje do tratě i zázemí,“ ocenil.

Závodu přihlížela téměř tisícovka spokojených diváků, ve třídách MX1 a MX2 totiž mohli vidět jezdce světové úrovně. Svou návštěvou tento podnik poctil i prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček. „Není tajemstvím, že se díky své přičinlivosti budou agilní kloučtí pořadatelé v budoucnu ucházet též o závody juniorského mistrovství republiky,“ informuje Zadražil.

Ve třídě nejmladších jezdců do 50 ccm, kteří jeli na zkrácené trati, zvítězil s plným bodovým ziskem devítiletý Jan Milota z VVL – Motokros klubu v AČR před o rok mladším Sebastianem Pacovským z Malšovic.

Ve třídě 65 ccm se stal vítězem nejmladší účastník této kategorie teprve desetiletý Moritz Ernecker z Motosportu Chýnov. Tato třída byla součástí kategorie 85 ccm, kterou ovládl jeho starší bratr Max Ernecker, jenž byl den předtím bronzový na mezinárodním mistrovství republiky juniorů v Jiníně. Druhý skončil Dominik Kučeřík a třetí Rakušan Alexandr Bogner (všichni Motosport Chýnov).

Mezi jezdci třídy Hobby MX2 se prali o vítězství Dominik Vaněk z Votic s Lukášem Matějíkem z SMS Střední Čechy. Nakonec až lepší druhá jízda hovořila ve prospěch čtrnáctiletého Vaňka. Třetí skončil David Mužík z Motosportu Chýnov. „Zajímavostí bylo čtvrté místo závodnice Aliny Barthel z Rakouska,“ uvádí Zadražil.

V kategorii Hobby MX1 se stal zaslouženým vítězem Jakub Vrňák z Neveklova, za ním už to bylo bodově velice vyrovnané. Druhé místo si nakonec do Rakouska odvezl Christoph Löffler z Motosportu Chýnov před třetím Michalem Chocholouškem z týmu RE-MX Racing.

Nejpočetněji obsazenou třídou byli tradičně veteráni. Zde prokázal nejlepší výkon a hlavně fyzičku Vladislav Mužík z Motosportu Chýnov před svým týmovým kolegou Adolfem Strakou. Třetí příčka nakonec patřila loni bronzovému muži této třídy v mistrovství republiky Janu Hůdovi z týmu 4C Racing.

Zvlášť hodnocené jezdce nad padesát let opanoval nenápadný Zdeněk Svoboda z Motosportu Chýnov, šedesátníky pak Miroslav Kukrál z 4C Racing.

Ve třídě MX2 (HR Technik Cup) to vypadalo jako na domácím šampionátu. „Hned po startu první jízdy upadl vítěz holeshotu Jonáš Nedvěd z týmu Orion Racing a o něj se zastavili i Belgičan Nathan Renkens a český reprezentant Petr Polák startující za švýcarský tým IXS MXGP Team. Nedvěd bohužel pro zranění dále v jízdě nepokračoval, ale Renkens s Polákem zahájili neskutečnou stíhací jízdu z posledních místa. No co víc si může divák přát. Kluci nezapřeli svou rychlost ze závodů mistrovství světa a v konečném výsledku to pro Belgičana znamenalo těsné vítězství,“ popisuje Zadražil dramatický průběh třídy MX2.

Před třetího Poláka se ještě bodově vešel úspěšný junior Martin Venhoda ze zahraničního týmu NR 83 KTM Racing. Tento pilot zvítězil i ve zvlášť bodované třídě 125 ccm junior do devatenácti let, která je letos v krajském přeboru nově vyhlašována. V této kubatuře se objevila i úřadující mistryně republiky Kristýna Vítková z Yamaha Čepelák RT.

V kategorii MX1 (HR technik Cup) o vítězství tvrdě bojovali přední jihočeští motokrosaři Václav Kovář z HT Group RT a Martin Finěk z týmu KRTZ Motorsport. „Byla to opravdu pořádná palba a oko diváka plesalo. Jen díky lepší druhé jízdě nakonec bral vítězství Václav Kovář, který sice přijel až z Hodonína, ale v nedalekém Písku se před pětadvaceti lety narodil. Loňský přeborník jihočeského kraje v této prestižní kategorii Rudolf Plch z týmu Extreme Motorsport se musel v Klukách spokojit až se třetím místem,“ uvádí Zadražil.

„Závody to byly parádní a účast jezdců nejen z mistrovství republiky, ale i světového šampionátu sportovní úroveň tohoto přeborového klání výrazně pozdvihla. Jediným neduhem bylo poměrně dost pádů a i některá zranění, ale to už bohužel k úvodním závodům sezóny patří,“ konstatuje Zadražil.

Druhý závod letošního jihočeského přeboru se pojede v neděli 19. července na mistrovské trati v Jiníně.