Do toho mělo v letošním ročníku zasáhnout deset mužstev, ale nakonec se jich přihlásilo sedm. Důvod je zřejmě ten, že byla většinově zvolena zkrácená jednokolová forma soutěže. Tu neakceptovala družstva Veselí nad Lužnicí, NK Lužnice Tábor a TJ Sokol Lišov.

TJ Spartak Trhové Sviny – NK Habeš Strakonice 2:4. Body Strakonic - Dvojice: Vlas - Smrčka, Žilák - T. Votava 1. Trojice: T. Zemen - Žilák - Smrčka, T. Zemen (Vlas) - T. Votava - Smrčka 1.

Zbyněk Žilák.Zdroj: Jan ŠkrlePo úvodní hře dvojic byl stav zápasu 1:1. Vlas se Smrčkou sice prohráli, ale Žilák s Tomášem Votavou svůj zápas zvládli. Do první trojice v dresu Strakonic naskočili Tomáš Zemen, Žilák a Smrčka. Ti bezchybnou hrou a zejména body, které obstaral Zemen s „přibouchávajícím Žilákem“, nedali soupeři ve dvou setech naději na výhru. Z pohledu Strakonic 2:1. Následovala odvetná hra dvojic. Tam se body opět dělily rovným dílem. Nejdříve Žilák s Tomášem Votavou padli, ale Vlas se Smrčkou už svou dvojku zvládli. Vedení v zápase 3:2 již znamenal pro strakonické hráče minimální zisk jednoho bodu.

Do rozhodující trojice byli vysláni zatím bezchybně hrající Tomáš Zemen s Tomášem Votavou a na nahrávce je obsluhoval Smrčka. V prvním setu se hráčům od Otavy nedařil příjem ani nahrávka a Trhové Sviny se dostal do několikabodového vedení. V tu chvíli byl na kurt místo Zemena vyslán Vlas, který první set ještě zdramatizoval. Ve druhém setu už Strakoničtí šlapali na plné obrátky a poslali zápas do rozhodujícího třetího setu. Oba týmy zde naplno bojovaly, ale i díky férově přiznanému dotyku míče rukou domácího hráče se mohli strakoničtí nohejbalisté radovat z prvního letošního vítězství.

"První zápas nás zavedl na horkou půdu v Trhových Svinech. Zde se nevyhrává každý den. Důkazem je to, že jsme zde pouze remizovali i v ročníku 2019, kdy jsme si nakonec došli pro krajský titul. Hodnocení samotného zápasu je celkem snadné. Nasazení hráči svou příkladnou bojovností dokázali, že jim nohejbal velice chyběl. Nelze nikoho konkrétně vyzdvihovat. Byl to týmový výkon, se kterým se dá pomýšlet na získání bodů v každém zápase," komentoval utkání strakonický kapitán Zbyněk Žilák.

Jan Škrle